Bandera de EE. UU. se iza de nuevo en Cuba después de 54 años

La bandera de las barras y las estrellas ondea de nuevo en la embajada de Estados Unidos en Cuba, 54 años después de la ruptura diplomática entre dos naciones que este viernes pusieron otro hito en su nueva era de relaciones con la presencia en la isla del secretario de Estado, John Kerry.

"Los invito en nombre del presidente (Barack) Obama y el pueblo norteamericano para cumplir su compromiso presentando la bandera de las barras y las estrellas para ser izada", dijo Kerry, el primer secretario de Estado que visita la isla en 70 años, a los infantes de Marina y a continuación se escuchó el himno estadounidense en La Habana.

Morris, East y Tracey, los antiguos marines, todos septuagenarios, entregaron la bandera a los jóvenes marines encargados de colocarla en el mástil e izarla, acto solemne que dio paso al himno estadounidense.

En el discurso previo al izado, Kerry señaló que en la nueva embajada, reabierta el pasado 20 de julio, se siente "como en casa", feliz de estar en La Habana viviendo "una jornada para dejar a un lado viejas barreras y explorar nuevas posibilidades".

"No hay nada que temer, ya que serán muchos los beneficios de los que gozaremos cuando permitamos a nuestros ciudadanos conocerse mejor, visitarse con más frecuencia, realizar negocios de forma habitual, intercambiar ideas y aprender los unos de los otros", dijo en un fragmento en español durante su discurso en la ceremonia oficial de apertura de la embajada.

Mientras se desarrollaba la ceremonia, centenares de cubanos y turistas, con banderas estadounidenses y cubanas, se congregaron en las afueras del edificio diplomático para no perderse este día histórico.

El izado de la bandera de las barras y las estrellas fue acogido con aplausos y vítores por los invitados a la ceremonia y también por las personas congregadas en los alrededores de la sede diplomática, desde donde numerosos medios de comunicaciones internacionales dieron cobertura al acontecimiento.

Durante su discurso, Kerry afirmó que una "democracia genuina" en la que puedan "elegir libremente a sus gobernantes" es la mejor opción para los cubanos, aunque es a ellos a quien corresponde definir su futuro.

"Nuestras políticas del pasado no han conducido a una transición democrática aquí en Cuba. Sería poco realista esperar que la normalización de relaciones tenga un impacto transformador en el corto plazo", señaló el secretario de Estado.

Tras el acto formal en la embajada, Kerry se reunió con el cardenal cubano Jaime Ortega y posteriormente se dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para mantener conversaciones oficiales con el canciller Bruno Rodríguez.

El secretario de Estado, que regresará a Estados Unidos el mismo viernes, mantendrá un encuentro con representantes de la sociedad civil y con disidentes, que no fueron invitados a la ceremonia formal de la embajada.

Se celebrará en la residencia del encargado de negocios de EE. UU., Jeffery DeLaurentis, donde tendrá lugar otra ceremonia de izado de la bandera estadounidense.