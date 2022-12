Barack Obama promete responder a víctimas de explosión en planta de Texas

"Nuestras oraciones están con el pueblo de West", expresó Obama en un comunicado enviado por la Casa Blanca.

El presidente, que participará este jueves en una ceremonia en Boston por las víctimas de los atentados del pasado lunes en esa ciudad, dio las gracias a los equipos de emergencia en West "que trabajaron sin descanso durante toda la noche para contener la situación y atender a los heridos".

"Una comunidad muy unida ha sido sacudida y personas buenas y trabajadoras han perdido la vida", destacó Obama sobre la explosión en la planta de fertilizantes, ubicada cerca de Waco, en el estado de Texas.

El Gobierno, a través de la agencia federal de emergencias (FEMA), está "en estrecho contacto" con las autoridades estatales y locales para dar apoyo en las operaciones de rescate y búsqueda de víctimas, que todavía continúan.

Ante esta "tragedia", los residentes de West "contarán con el apoyo del pueblo estadounidense", afirmó Obama.

El portavoz de la policía de Waco, Patrick Swanton, aseguró que se ignora el paradero de entre tres y cinco bomberos que atendían el incendio registrado antes de la explosión de la planta de fertilizantes de la ciudad texana de West, y que "podría haber entre 5 y 15 víctimas mortales" y al menos 179 heridos.

La explosión ocurrió en la Fertilizadora West, en el pequeño municipio del mismo nombre localizado a unos 20 kilómetros al norte de Waco, poco antes de las 8 de la tarde, hora local, y se llegó a escuchar a más de 70 kilómetros de distancia.

"No tenemos indicio de que esto haya sido más que un accidente industrial o de que haya habido alguna actividad criminal, pero estamos investigándolo", dijo Swanton.

"Toda el área en torno a la planta es ahora una escena de crimen, sujeta a investigación", añadió.

El portavoz policial informó que aproximadamente media hora después que los bomberos recibieran el aviso de un incendio en la planta Fertilizantes West, y mientras trabajaban para controlarlo, se registró "una explosión enorme con efectos devastadores".

La Agencia federal de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF por su sigla en inglés) se ha sumado a la investigación del suceso, ocurrido en una semana que comenzó con el estallido de dos bombas en Boston y el envío a la Casa Blanca y al Senado de sobres supuestamente contaminados con un compuesto tóxico.

"La explosión demolió casas y edificios", continuó Swanton. "Seguimos en la fase de búsqueda y socorro. El personal está yendo puerta por puerta, casa por casa en busca de personas que puedan estar heridas y no han podido salir".

En un informe a la Agencia de Protección ambiental de Texas, la firma Fertilizantes West había indicado recientemente que no presentaba un peligro de incendio o explosión, según el diario The Dallas Morning News.

Fertilizantes West indicó que tenía en esa planta 24,5 toneladas de amoniaco, y que lo peor que podría ocurrir allí era un escape de unos 10 minutos de amoniaco que no causaría lesiones.

El diario citó las recomendaciones de la industria para el manejo de los compuestos químicos que advierten que, en caso de incendio, los bomberos no deberían mezclar agua directamente con el amoníaco "ya que esto puede resultar en un calentamiento del producto, que hará que el líquido se torne en una nube de vapor".

El alcalde de West, Tommy Muska, confirmó previamente que cinco o seis manzanas de edificios colindantes habían sufrido daños graves y explicó que las autoridades están preocupadas por los vapores químicos que hayan podido emanar de la planta.

Washington, Estados Unidos