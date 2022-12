BBC no renovará contrato del polémico presentador Jeremy Clarkson

Clarkson, presentador estrella del programa "Top Gear", fue suspendido el 10 de marzo por supuestamente golpear a un productor. Su contrato caduca a final de mes.

El director general de la BBC, Tony Hall, que se había declarado fan del presentador, dijo que "se cruzó una línea" y no podía "tolerar lo ocurrido en esta ocasión".

La cadena, cuyo programa es uno de los más lucrativos de la cadena pública y visto en más de 50 países, confirmó que no emitiría los tres espacios ya grabados de la serie.

Medios británicos informaron que la suspensión de Clarkson, con una larga historia de amonestaciones por comentarios ofensivos y racistas, se debió a que golpeó al productor de 36 años Oisin Tymon por la falta de comida al final de una grabación.

La BBC indicó que el presentador, de 54 años, había sido suspendido tras "un altercado con un productor" y permanecería apartado del puesto "mientras se realiza una investigación".

Un total de 513.575 signatarios habían secundado una petición difundida por el bloguero conservador Guido Fawkes, que, en un breve mensaje, solicitó la reinstauración del también "tory" Clarkson en aras de "la libertad de pelearse".

"Queremos transmitir un mensaje muy claro a la BBC: que un millón de personas de todo el Reino Unido queremos la vuelta de Clarkson a "Top Gear", dijo Harry Cole, periodista británico y responsable del sitio web Guido Fawkes.

Cole, que respondió a las preguntas de la prensa en la puerta de la BBC, pidió que los responsables del despido les muestren "una razón clara, argumentos o investigaciones que han llevado a sancionar a Clarkson".

"Lo que estamos diciendo es que no se castigue a los espectadores del programa, que sancionen a Clarkson pero que no tiren 'Top Gear' por la borda", señaló Cole.

Historial de escándalos de Clarkson

El presentador recibió el pasado mayo una "advertencia definitiva" por parte de la BBC después de que saliera a la luz que había utilizado un término ofensivo contra personas de raza negra durante la filmación de un programa.

También protagonizó una polémica el pasado octubre cuando, durante la grabación de un programa en Argentina, utilizó un carro con la matrícula H982 FKL, lo que el Gobierno de Buenos Aires interpretó como una referencia a la guerra de las Malvinas -en inglés Falklands- de 1982, que ganaron los británicos.

Ese programa, que suscitó una queja formal por parte de la embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, fue emitido la pasada Navidad con una audiencia récord de más de 7 millones.

En julio de 2014, Clarkson fue reprendido por el regulador del sector de la televisión, Ofcom, por emplear un término despectivo contra los asiáticos al filmar un programa en Birmania.

En 2011, el embajador mexicano en Londres se quejó a la BBC después de que el presentador dijera que los carros mexicanos reproducían las características nacionales al ser "vagos y flatulentos".

También causó controversia al calificar de "egoístas" a las personas que se suicidan en la vía del tren y recomendar que los trabajadores en huelga sean matados a tiros.