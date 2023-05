Bebé de 3 meses murió a manos de su padre: su cuerpo fue hallado en una bolsa

Damion Comager, de 23 años, fue detenido por las autoridades luego de que su padre lo entregara como presunto responsable del asesinato de su bebé de 3 meses. Al parecer, el joven habría golpeado a su hija para que dejara de llorar, pero poco tiempo después la niña yacía “rígida” sobre la cuna.



De acuerdo con el abuelo de la bebé de 3 meses, su hijo le confesó que entró en pánico cuando descubrió que la niña estaba fría y rígida en su cama: “Me dijo que la bebé estaba llorando mucho. No dejaba de llorar. Él dijo que simplemente la sacudió, la acostó y se fue a dormir”, relató el hombre.

“Luego le dijo a su novia: ‘Creo que está muerta’”, agregó.

Según el abuelo, identificado como Donald Comager, de 47 años, decidió hacer lo correcto tras consultar con un pastor, luego de la información proporcionada por su hijo acerca de la muerte de la pequeña Genevieve Rozzlyn Comager.

“Llamé a mi pastor antes de hacer la llamada telefónica a las autoridades. Oramos y me dijo que no podía decirme qué hacer, pero que debía hacer lo correcto. Fue entonces cuando me comuniqué con ellos. Esa era mi nieta”.

El cuerpo de la bebé de 3 meses fue descubierto el domingo 28 de mayo de 2023, alrededor de las 8:25 de la noche, en una zona boscosa llena de basura en el condado del Bronx, en Nueva York, Estados Unidos, no muy lejos de donde vivían los padres de la niña.

Las versiones preliminares de las autoridades indicaron que los hechos se habrían presentado el pasado 14 de mayo, cuando David Comanger golpeó y sacudió a la bebé para que dejara de llorar, pero al ver el resultado, él y la madre de la pequeña la metieron en una bolsa y la arrojaron en un bosque cerca al Yankee Stadium, donde fue encontrada dos semanas después.

En el interrogatorio, Comanger confesó que no quiso llevarla a un hospital porque la niña tenía marcas alrededor del cuello y temía que levantaran sospechas en su contra.

El 29 de mayo, el padre de la bebé fue arrestado y acusado de asesinato y ocultamiento de un cadáver, en la comisaría 44 de la policía de Nueva York.

Por otro lado, la madre, Ivanna Paolozzi, de 20 años, fue señalada de ocultar un cadáver y obstruir la administración gubernamental.

El abuelo Comanger señaló que Genevieve era su primera nieta y, aunque nunca la conoció en persona, solía verla por FaceTime cada dos días, cuando hablaba con su hijo. Según el relato del hombre, la pareja se había mudado a Nueva York en diciembre de 2022, poco antes de que la pequeña naciera.

Acorde con la información entregada por su padre, David Comanger lucha contra una enfermedad mental desde que fue diagnosticado con bipolaridad y esquizofrenia cuando era niño.

De acuerdo con los registros judiciales, el joven tenía antecedentes en el estado de Louisiana, su lugar de nacimiento, por diferentes cargos de asalto, violencia doméstica y suplantación de identidad criminal que datan de 2021.