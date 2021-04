Bebé de apenas 8 meses murió electrocutado por cargador de celular enchufado

Tener niños pequeños siempre debe ser sinónimo de cuidado extremo para evitar tragedias, como la que le ocurrió a una familia en Brasil .

Un bebé de 8 meses se llevó a la boca un cable que vio en el piso. El agravante es que era de un cargador de celular, el cual estaba conectado al tomacorriente.

En cuando lo mordió, dicen las autoridades, se produjo una descarga que resultó mortal para el niño y finalmente falleció, informó o'Globo .

La madre del niño, que estaba con él en el momento de la tragedia, fue conducida a una comisaría de Araçoiaba para que diera declaraciones por esta situación.

El padre de la criatura fue quien llegó a Medicina Legal para las labores de reconocimiento y entrega del cadáver.

Autoridades recomiendan procurar que los niños no jueguen cerca de tomas eléctricas y, por supuesto, no dejar cargadores enchufados cuando no estén en uso los aparatos.