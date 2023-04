Bebé de tres meses fue asfixiado supuestamente por su madre porque estaba llorando mucho

Aline Nascimento Santos fue arrestada por las autoridades tras ser señalada de asfixiar a su bebé de tres meses de nacido, el sábado 8 de abril de 2023. La mujer lo había llevado inconsciente a un hospital del municipio de Itapevi, en el estado de São Paulo, en Brasil.



De acuerdo con los miembros del centro clínico donde fue atendido, el pequeño, identificado como Anthony Gabriel Sousa Santos, tenía moretones en todo el cuerpo y una erupción del pañal sin tratar, por lo que dieron aviso a las autoridades de que podría tratarse de un caso de maltrato infantil que había conducido a la muerte del bebé de tres meses.

Según las primeras declaraciones de Aline Santos, madre del menor y principal sospechosa del asesinato, ella había amamantado a su hijo y luego lo había acostado a dormir dentro de su cochecito para bebé en horas de la mañana.

Sin embargo, dos horas más tarde y antes de dirigirse al trabajo, su esposo, Gabriel de Sousa Hyppolito, notó que el pequeño Anthony no respiraba, por lo que decidieron trasladarlo a un centro asistencial.

Luego de que se le realizara una autopsia al niño, las autoridades descartaron la versión otorgada por Santos, pues el parte médico determinó que la causa de muerte de la víctima había sido asfixia mecánica.



“El experto me dijo que no había leche en el estómago, el esófago ni las vías respiratorias. Por lo tanto, no se atragantó. Tenía una lesión en la región de la cara que sugiere un hematoma hecho por la presión del dedo, por lo que el perito cree que le colocaron una mano sobre la boca y la nariz”, declaró el jefe de policía Adair Marques Correa Junior, citado por el medio británico Mirror.

Luego de que los resultados salieran a la luz, según detalló Mirror, Aline Nascimento Santos, de 24 años, confesó a los oficiales de la Policía que, efectivamente, sí había asesinado a su bebé y afirmó que su pareja sentimental no había hecho parte del crimen.

La mujer, que además tiene otro hijo de dos años, detalló el procedimiento que condujo a la muerte del menor: “Le puse el chupete en la boca y le puse la manta alrededor de la cara sobre el chupete. Lo apreté muy fuerte y lo volví a poner en el cochecito, boca abajo, con la cabeza y el vientre hacia abajo”.

Asimismo, explicó los motivos que la llevaron a cometer el terrible crimen: “Ya no podía soportar estar dentro de la casa. Solo pensaba en cosas malas. A veces pensaba en tomar un cuchillo y suicidarme”. Santos señaló que ese día, Anthony había estado llorando mucho y ella ya “estaba cansada de todo”, por lo que tomó esa decisión.

Gabriel de Sousa Hyppolito también fue arrestado porque, presuntamente, sabía de las acciones de su esposa y le mintió a las autoridades en su declaración. Por su parte, el niño de dos años se encuentra bajo el cuidado de los abuelos mientras las autoridades investigan a la pareja detenida.