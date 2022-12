Bebé es hallado vivo bajo escombros de edificio bombardeado en Siria

Rusia negó el jueves haber bombardeado una escuela en Siria en la que murieron 22 niños, en un contexto de crecientes tensiones con los países occidentales y de nuevas sanciones europeas contra su aliado sirio.

Rusia no tiene "nada que ver" con los bombardeos aéreos contra una escuela de la provincia de Idleb, en manos de los rebeldes, que acabaron con la vida de 22 niños y 6 profesores este jueves, según Unicef, aseguró la portavoz del Ministerio ruso de Relaciones Exteriores, Maria Zajarova.

Algunos medios de comunicación árabes y occidentales "acusaron enseguida de esa tragedia a Rusia [...] Es una mentira", denunció Zajarova en rueda de prensa.

La fuerza aérea rusa interviene desde el 30 de septiembre de 2015 en Siria en apoyo del presidente sirio, Bashar Al Asada, contra formaciones rebeldes.

Si bien Moscú asegura que sólo bombardea a "objetivos terroristas", Rusia ha sido acusada en varias ocasiones de apuntar contra los rebeldes moderados y de cometer "crímenes de guerra".

Según el portavoz del ministerio ruso de Defensa, Igor Konachenkov, las fotografías y videos grabados por un dron de Moscú muestran que el techo de la escuela no tenía daños por lo que no había ningún cráter que fuera atribuible a bombas lanzadas desde un avión.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reaccionó al anuncio y se dijo consternado por el ataque, exigiendo una "investigación inmediata e imparcial", según afirmó su portavoz este jueves. "Si fue deliberado, este ataque puede constituir un crimen de guerra", dijo Ban, citado por su portavoz.

Indicó que hay "otras opciones posibles", como acudir al Consejo de Seguridad de la ONU o a la Corte Penal Internacional (CPI).

Sin embargo, Siria no ha adherido a este organismo de justicia y en el Consejo de Seguridad probablemente Rusia imponga un veto, por lo que es difícil que prospere esta propuesta.

Este jueves, el Parlamento Europeo instó a los Estados miembros de la Unión Europea a hacer lo necesario para que la CPI pueda juzgar los crímenes cometidos por el grupo Estado Islámico (EI).

'Aquí sólo hay civiles'

"Aquí sólo hay civiles, no hay ninguna sede militar de grupos rebeldes", aseguró un testigo de la tragedia en la escuela, Hufez, un habitante de 35 años que participó en las operaciones de rescate en la localidad de Hass.

"Es una tragedia, un escándalo y si este ataque fue deliberado, es un crimen de guerra", afirmó director general de Unicef, Anthony Lake, en un comunicado.

Los niños siguen siendo víctimas de esta guerra, que ha dejado más de 300.000 muertos y millones de desplazados desde que comenzara, en marzo de 2011.

Al menos seis menores fueron abatidos y 15 resultaron heridos por los disparos de cohetes de los rebeldes contra dos barrios controlados por el gobierno en Alepo, segunda ciudad del país, en el norte, informaron medios oficiales sirios. Una salva de cohetes alcanzó una escuela.

El mismo día, en la ciudad rebelde de Duma, cerca de Damasco, al menos ocho personas, incluido un niño, murieron en bombardeos del régimen, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Nuevas sanciones

Por su parte, la Unión Europea (UE) decidió sancionar el jueves a diez altos responsables del régimen acusados de participar en la "represión violenta ejercida contra la población civil".

Con estos, son ya 217 los responsables sirios sometidos a una "prohibición de entrar en territorio de la UE y a una congelación de sus bienes".

A estas sanciones "individuales" se añaden fuertes medidas de represalias económicas.

En la ONU, Rusia desestimó por ser "poco convincentes" los resultados de una investigación dirigida por el organismo que indicaban que fuerzas del gobierno sirio habían realizado tres ataques con armas químicas.

El embajador ruso ante el organismo internacional, Vitali Churkin, dijo en el Consejo de Seguridad que las conclusiones no se pudieron "corroborar", según un texto de sus declaraciones en una reunión a puertas cerradas del consejo.

Por otro lado, los responsables de la diplomacia de los países aliados del régimen de Damasco, Rusia e Irán, se reunirán el viernes en Moscú.

En el terreno, según el OSDH, las fuerzas del régimen recuperaron casi la mitad de las 40 poblaciones y colinas del norte de la provincia central de Hama, que a finales de agosto cayeron en manos de una coalición liderada por los yihadistas de Fateh al Sham.