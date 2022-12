Bebé secuestrada en EE. UU. fue hallada muerta

La pequeña Eliza Delacruz fue identificada luego de que detectives de Long Beach viajaran al condado de San Diego para ayudar a las autoridades a investigar los restos encontrados el domingo en un contenedor de basura detrás del centro comercial Imperial Beach.

"El sospechoso que cometió estos delitos horrendos" permanece en libertad, dijo la Policía de Long Beach en un comunicado. Los agentes buscan a un hombre, pero no han dicho si tiene parentesco con la menor.

Se desconoce la motivación del atacante, pero los detectives no creen que la balacera haya sido un acto aleatorio, informó la portavoz de las autoridades, Marlene Arrona.

La pequeña de unos 5 kilos (10 libras) fue declarada desaparecida cuando la Policía acudió a una vivienda el sábado por la noche tras recibir una llamada sobre disparos y halló a la madre de la niña y dos hombres con heridas de bala. Los hombres eran el padre y un tío de la criatura.

Dos de las víctimas seguían hospitalizadas en estado crítico pero estable el lunes. La otra fue atendida y dada de alta.

Los restos de la pequeña fueron descubiertos el domingo por la tarde y la oficina del forense del condado de San Diego identificó después los restos como los de la niña, dijo la Policía. No hubo información inmediata sobre la causa de la muerte.

Las autoridades dieron a conocer una foto que muestra a la niña dormida sobre una cobija roja con un lazo blanco en la cabeza y un vestido blanco.

California, EE. UU.