Bélgica, segundo país en despenalizar la eutanasia en menores de edad

La propuesta que amplía la ley que regula la muerte asistida recibió 86 votos a favor, 44 en contra y 12 abstenciones en el Parlamento Federal, luego de haber sido aceptada por el Senado en diciembre.

Ahora la ley deberá ser firmada por el rey Felipe, un acto puramente simbólico, aunque indispensable.

Publicidad

Holanda fue el primer país en permitir la eutanasia en adolescentes a partir de los 12 años, mientras que en Bélgica no se estableció una edad mínima pero se incluyó la noción de "capacidad de discernimiento" del menor.

Para que se ejecute deberá contar con una autorización escrita de sus padres y una evaluación psicológica.

La nueva norma recibió críticas de algunos sectores como la iglesia católica y un grupo de 160 pediatras que se movilizaron la semana pasada para tratar de impedir su aprobación.

La parlamentaria Catherine Fonck, de los democristianos del CDH, señaló que su grupo no podía apoyar el texto por no responder a "problemas fundamentales", como la manera de medir la capacidad de discernimiento del niño, o la ausencia de un procedimiento cuando los padres no se pongan de acuerdo sobre cómo proceder.

Publicidad

La cifra de eutanasias practicadas en Bélgica alcanzó un récord histórico en 2012, con 1.432 casos, un 25 % más que en el año precedente, según datos de la Comisión Federal de Control y de Evaluación de la Eutanasia.