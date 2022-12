Benedicto XVI dice que nunca ocultó casos de abusos sexuales a menores

El papa se refiere al ensayo "Querido papa, te escribo" publicado en 2011 por Piergiorgio Odifreddi. Ratzinger dijo al científico y matemático italiano que "sea más competente desde el punto de vista histórico" al analizar la figura de Jesús.

Joseph Ratzinger contestó a este ensayo en una carta que recoge este martes el diario la "Repubblica" y que fue facilitada por Odifreddi.

El científico, ateo, relató que recibió el pasado 3 de septiembre una misiva de once páginas que comenzaban con una disculpa, por parte del papa, por el retraso en su respuesta. La carta del papa está fechada el 30 de agosto de 2013.

Benedicto XVI recorre el significado de términos como ciencia, teología y ciencia-ficción y mantiene en sus primeras líneas que se ha quedado sorprendido por una "cierta agresividad e imprudencia" en la argumentación del científico.

El teólogo alemán asevera que "la matemática es la única ciencia en el sentido más estricto de la palabra", pero pide a Odifreddi que "reconozca que en el ámbito histórico y filosófico, la teología ha producido resultados duraderos".

Ratzinger insiste en que una función importante de la teología "es mantener la religión ligada a la razón y la razón a la religión".

"Aquello que usted dice sobre la figura de Jesús -mantiene Raztinger- no es propio de su rango científico. Si usted cuestiona que no sabemos, después de todo, nada sobre Jesús y, que como, figura histórica no es contrastable, sólo puedo invitarle de una forma decidida a que sea más competente desde el punto de vista histórico".

Para ello, el papa recomendó a Odifreddi los cuatro volúmenes de Martin Hengel, exégeta de la Facultad Teológica Protestante de Tübingen que ha publicado junto a María Schwemmer, "que es un ejemplo excelente de precisión y de amplísima información histórica".

Benedicto XVI respondió también al capítulo que dedica el matemático a los escándalos sexuales.

"Todo aquello que usted dice sobre el abuso moral de menores por parte de los sacerdotes lo recibo con total consternación" contestó el papa, y añadió que nunca trató de "ocultar" estos casos.

El papa Benedicto, que durante su pontificado, luchó contra la pederastia sin tregua aseveró que "si no es lícito callarse ante el mal dentro de la Iglesia, tampoco lo es callarse sobre la gran estela luminosa de bondad y pureza que la fe cristiana dejó detrás de sí a la largo de los siglos".

"Que el poder del mal penetre hasta tal punto en el mundo interior de la fe es para nosotros un sufrimiento que tenemos que soportar, mientras debemos hacer todo el posible para que tales casos no se repitan" refirió Joseph Ratzinger.

El teólogo alemán reconoció que su crítica al libro de Odifreddi, es en parte dura, pero que del diálogo forma parte la franqueza, porque "solo así puede aumentar el conocimiento".

Benedicto XVI ha tardado dos años en responder a la carta pública que el científico Piergiorgio Odifreddi le remitió al entonces pontífice y que fue publicada por la editorial Mondadori en el 2011.

Odifreddi analizó en su libro la diversas argumentaciones que Benedicto XVI sostiene en algunos de sus volúmenes como "Introducción al Cristianismo" o "Jesús de Nazaret" y trató de confrontar la visión lógica- científica del mundo con la visión teológica metafísica del credo religioso.