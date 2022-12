Benedicto XVI dice que se prepara para la muerte

El papa emérito , que cumplirá 91 años en abril, escribió en una carta en la que cuenta que se alista para su último viaje.

"En el lento debilitamiento de mi fuerza física, interiormente estoy en peregrinación hacia la Casa" del Señor, escribió Joseph Ratzinger al diario, que le había informado de la preocupación de numerosos lectores sobre su estado de salud.

El papa emérito se declaró emocionado de que "tantos lectores deseen saber como va este último periodo de (su) vida".

"Es una gran gracia para mi estar rodeado en este último pedazo de camino, a veces un poco fatigante, de un amor y una bondad tales que no habría podido imaginar", escribe el alemán.

Desde su revolucionaria dimisión en febrero de 2013, Benedicto XVI vive su jubilación en un pequeño monasterio en el Vaticano en compañía de cuatro religiosas y de su secretario personal Georg Gänswein.

Este último anunció hace dos años que el papa emérito se estaba "apagando como una vela, lenta y serenamente".

Celebra la misa todos los días, reza mucho, recibe visitas dosificadas y responde a un voluminoso correo. Además, escucha los informativos televisados vespertinos y recibe varios diarios católicos así como publicaciones de teología.

"Ya no controla sus manos, no puede tocar el piano, ve muy mal, pero tiene una lucidez perfecta, se acuerda de todo", describió el año pasado un alto prelado del Vaticano.

El año pasado, una carta del papa emérito armó alboroto en el mundo católico:

