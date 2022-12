Benedicto XVI dice que su renuncia fue una decisión "muy difícil"

Sereno y distendido, según su secretario personal, Benedicto XVI prosiguió este sábado con su agenda y recibió al presidente Otto Pérez, al que confió que ha sido "muy difícil" tomar la decisión de renunciar al papado, pero que considera que es una decisión "recta" para la Iglesia.

"Benedicto XVI me ha dicho que cree que es lo mejor para la Iglesia, ya que por su edad y también por sus problemas de salud (padece del corazón) no puede viajar, salir más y que la responsabilidad de la Iglesia es muy grande y que por eso tomó esa decisión", dijo Pérez Molina tras mantener un coloquio a solas con el papa durante 25 minutos en su Biblioteca Privada.

Pérez Molina señaló que le ha visto "muy decidido y muy firme" por la decisión adoptada, "que me dijo fue una decisión muy difícil, pero que consideraba que era una decisión recta para la Iglesia Católica.

El papa Ratzinger le aseguró que aunque se retira, seguirá rezando por la Iglesia. Pérez Molina ha sido el último Jefe del Estado no italiano que es recibido en audiencia por el papa, quien tiene previsto despedirse del presidente italiano, Giorgio Napolitano, el 23 de febrero.

"Para mi ha sido un privilegio y un honor. Para Guatemala es algo histórico y yo me siento muy honrado de saludarle y verle en tan buenas condiciones físicas y mentales", afirmó.

El mandatario reconoció que los años pesan -el papa cumple 86 el 16 de abril próximo- pero que Benedicto XVI tiene la mente clarísima y que los temas que abordaron lo hizo con mucha profundidad.

"Le vi en muy buenas condiciones, aunque como es lógico a esa edad camina lento, pero durante toda la audiencia estuvo muy sonriente, franco en sus palabras y alegre, me sentí muy cómodo", apreció.

Durante el coloquio, según informó el Vaticano, se destacaron las cordiales relaciones entre la Santa Sede y Guatemala, "así como el aprecio por la contribución que ofrece la Iglesia al desarrollo del país, sobre todo en la educación, promoción de los valores humanos y espirituales y en actividades sociales y caritativas, como se ha hecho patente, entre otras situaciones, durante el reciente terremoto che ha afectado al pueblo guatemalteco".

"También se ha constatado la necesidad de proseguir la colaboración para resolver los dramas sociales de la pobreza, del narcotráfico, de la criminalidad organizada y de la emigración", precisó el Vaticano.

Otto Pérez Molina señaló que hablaron de la inmigración, de la lucha contra el hambre y del problema de la droga. El papa, según el mandatario- le dijo que es importante la comunicación y el diálogo con los países que más consumen.

Tras la audiencia, el papa recibió a los obispos de la región italiana de Lombardia, en visita "ad Limina Apostolorum" (la que hace cada cinco años los prelados de todo el mundo al Pontífice), encabezados por el cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán y considerado "papable", es decir que puede ser elegido su sucesor en el cónclaves.

Ciudad del Vaticano