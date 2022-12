Beppe Grillo, un cómico, triunfa en elecciones parlamentarias de Italia

Grillo ha definido su campaña electoral como un "tsunami" que arrasaría la vieja política y así ha sido, ya que entre sus parlamentarios la edad media es de 35 años y muchos de ellos son menores de 25 y 30 años.

Además, en un país donde la presencia de mujeres en el mundo de la política es mínima, Grillo ha presentado listas electorales en las que el 55% de los candidatos eran mujeres y así será la representación en el Parlamento.

Los medios de comunicación dedican varias páginas a analizar quiénes son las caras nuevas que se sentarán en el hemiciclo y que no tienen experiencia con la política, excepto su pasado en movimientos cívicos, ecologistas o, por ejemplo, activistas en contra del proyecto europeo de construcción de la línea de alta velocidad (TAV) entre Lyon y Turín.

Estos candidatos han sido elegidos siguiendo la filosofía de participación popular que sostiene este partido, y fueron indicados a través de internet.

Los internautas eligieron a sus candidatos entre las 1.400 personas que se presentaron y que cumplían con los requisitos impuestos por Grillo: no tener antecedentes penales, no haber sido ya candidatos en las listas del Movimiento 5 Estrellas en pasadas elecciones administrativas y municipales, tener más de 25 años y no tener actualmente ningún cargo político o pertenecer a otras formaciones.

Entre los candidatos hay personas pertenecientes a todos los sectores laborales, como abogados, informáticos, pero también amas de casa, estudiantes y parados.

Todos ellos colgaron su currículo y un video de presentación sobre sus propuestas electorales en las que hablaban de solidaridad, ecología y tecnología -una de las propuestas de Grillo es wifi gratis para todos-.

A todos ellos se les ha impuesto no participar en debates televisivos y son bastante reacios a hablar con los periodistas -otros de los enemigos de Grillo- y comunican a través de los blogs o de las redes sociales.

Aún se desconoce que harán con su sueldo de parlamentario, que roza los 16.000 euros al mes, pero los concejales del Movimiento 5 Estrellas que han sido elegidos en las pasadas elecciones municipales y regionales perciben por la decisión del partido 2.500 euros y el resto lo devuelven a las instituciones para que se dediquen a ayudas a las pequeñas y medianas empresas de la zona o los más necesitados.

Uno de los próximos diputados Alfonso Bonafede, de 36 años, abogado, asegura: "la gente nos ha elegido y nosotros somos la gente. Somos sus portavoces. Es bellísimo".

"No nos llaméis 'onorevoli' (como se les denomina en Italia a los parlamentarios). Somos ciudadanos", añade Bonafede al diario La Stampa.

Giulia Sarti, de 26 años, y que acaba de terminar Derecho y que ahora tiene un puesto en el Parlamento asegura que el Movimiento 5 Estrellas no tiene nada que ver con la derecha o la izquierda "es otra cosa" y no aceptará alianzas.

El Parlamento se llenará de nuevos nombres hasta ahora desconocidos como Ricardo Nuti, informático, de 31 años; Alberto Zolezzi, médico de 38 años; Giuseppe Ambrosio, asistente a personas con discapacidad, de 34 años, o Milena Bertagnin, de 57 años, en paro tras el cierre de su empresa.

Roma, Italia