Berlín multará con 25.000 euros el uso del servicio Uber para buscar taxi

El Senado de Berlín envió ayer una advertencia formal a la empresa estadounidense, que opera en unas 70 ciudades de todo el mundo, para que deje de ofrecer sus servicios en la capital.

Berlín, que emula la decisión que tomó en junio Hamburgo (norte de Alemania), argumentó que no existía un control sobre los conductores y que los vehículos no estaban en régimen de concesión, por lo que en caso de accidente el usuario no estaba asegurado.

La protección del gremio de los taxistas fue otro de los motivos alegados en la resolución, que recoge en gran medida las críticas de competencia desleal del sector por ofertar unos precios por debajo de sus tarifas.

En contra de la determinación del Senado berlinés se manifestó el portavoz de Uber en Alemania, Fabien Nestmann, que declaró que la decisión es "de todo menos progresista", ya que "limita la posibilidad de elegir de los consumidores".

El pasado junio taxistas de toda Europa se movilizaron en contra del uso de Uber y otras aplicaciones que fomentan el uso del coche compartido, al considerar que ponían en riesgo el futuro del sector.