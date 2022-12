Bernie Sanders se unirá a la campaña de Hillary Clinton este martes

Bernie Sanders participará el martes junto a Hillary Clinton en un mitin de la campaña presidencial a realizarse en New Hampshire (noreste de EEUU), anunció su campaña.

Sanders se unirá a la exsecretaria de Estado en una reunión en un colegio secundario de la localidad de Portsmouth "para coordinar su compromiso de fortalecer a un país unido y una economía que funcione para todos, no solamente para los de arriba".

Sanders aún no apoyó formalmente la candidatura de su exrival en las primarias demócratas.

Pero The New York Times reportó la semana pasada que Sanders aparecerá en el mitin de Clinton el martes en New Hampshire y le dará formalmente su apoyo a la exsecretaria de Estado.

El cotidiano neoyorquino adelantó que el anticipado apoyo de Sanders es el resultado de semanas de conversaciones entre ambas campañas destinadas a unificar al partido.

Clinton se aseguró a inicios de junio un número suficiente de delegados para garantizar su nominación, luego de una larga batalla con Sanders, senador de Vermont.

Pero el autoproclamado demócrata socialista se rehusó sin embargo a reconocer su derrota ante su más moderada rival, aunque había declarado que votaría por Clinton y haría todo lo posible para ayudar a derrotar al republicano Donald Trump.

Sanders ha estado negociando con la campaña de Clinton para asegurarse de que sus ideas sean integradas en la plataforma del partido que se presentará a la convención demócrata a fines de julio, cuando Clinton será designada formalmente candidata demócrata a la elección presidencial de noviembre.

Ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre la terminología respecto al cambio climático, el sistema de salud y el incremento del salario mínimo nacional a 15 dólares la hora. No lograron, sin embargo, llegar a un consenso sobre el acuerdo de asociación comercial Trans-Pacífico, según varios medios.