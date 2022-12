Beyoncé habría doblado el himno de Estados Unidos en posesión de Obama

DuBois dijo a medios de comunicación el martes que la banda fue notificada a último minuto de que Beyonce usaría una grabación de su voz hecha previamente. La banda tocó sus instrumentos en vivo.

Toda la música inaugural es pregrabada en caso de que las condiciones del tiempo u otras circunstancias puedan interrumpir el programa.

Un representante de Beyonce no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un representante de Kelly Clarkson dijo que esta cantó en vivo "My Country, `Tis of Thee".

El uso de una grabación es típico en grandes eventos. En el 2009, el chelista Yo-Yo Ma fue cuestionado por "doblar" durante la primera juramentación de Obama. Ma dio que los instrumentos no funcionaban adecuadamente bajo 19 grados Fahrenheit (-7 grados centígrados).

