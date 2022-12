BlackBerry se reinventa en su última oportunidad de sobrevivir

"Decir que hemos reinventado la compañía no es suficiente, hoy es un nuevo día en la historia de BlackBerry", aseguró hoy en una abarrotada conferencia de prensa en Nueva York el presidente y consejero delegado de la multinacional canadiense, Thorsten Heins, al anunciar que Research In Motion (RIM) es ya cosa del pasado.

BlackBerry es ahora el nuevo nombre de la empresa, que ha vendido más de 200 millones de esos dispositivos desde su lanzamiento en 1999, pero que ha pasado de ser un líder indiscutible a controlar poco más que un pírrico 4 % del mercado mundial del teléfono inteligente el año pasado.

Ahogada por la competencia del iPhone de Apple y los Android de Google, la última baza de la compañía canadiense para salir a flote e intentar competir por el tercer puesto es su nuevo sistema operativo, BlackBerry 10, que ha desvelado hoy tras cerca de un año de retrasos.

Nuevos teléfonos, nueva imagen

El software llega de la mano de dos nuevos dispositivos, el Z10 y el Q10.

El primero busca desprenderse de la imagen tradicional de la BlackBerry al dejar atrás tanto el teclado físico como el botón de inicio, dando paso a una pantalla táctil de 4,2 pulgadas (ligeramente superior a la del iPhone 5, de 4 pulgadas) que se asemeja más a los "smartphones" que inundan hoy el mercado.

Acompañado de una memoria RAM de 2 GB, capacidad de almacenamiento de 16 GB y cámara trasera de 8 megapíxeles, el Z10 quiere conquistar precisamente a aquellos que veían en BlackBerry un producto del pasado, preferido más bien por oficinistas, organismos gubernamentales o abogados.

Pero BlackBerry también quiere mantener a los seguidores del modelo tradicional con el Q10, que incluye un teclado físico y una pantalla táctil más reducida (de 3,1 pulgadas), pero las mismas funciones y aplicaciones que el Z10. Ambos están manufacturados en México, uno de los mercados con mayor éxito del teléfono.

El Z10 se podrá comprar a partir de mañana en Reino Unido y desde el 5 de febrero en Canadá por 149,99 dólares con un contrato de tres años, mientras que habrá que esperar hasta marzo para que llegue a Estados Unidos y el resto del mercado europeo.

El primer país de Latinoamérica en estar disponible será Venezuela, el 12 de marzo, y a partir de ahí se ofrecerá "rápidamente" en el resto de la región.

Distintos perfiles, una sola barra

Entre las características del nuevo sistema operativo con las que la empresa quiere recuperar parte del terreno perdido en este lucrativo mercado destaca BlackBerry Balance, que permite tener dos perfiles diferentes en un mismo aparato para separar el uso profesional del personal.

Con esa función, unida al recién lanzado servidor para compañías BlackBerry Enterprise Service 10, la firma pretende mantenerse como la preferencia de las grandes empresas, tradicionalmente uno de sus puntos fuertes gracias a su sistema de seguridad y en el que se había venido debilitando en los últimos tiempos.

Otra de los platos fuertes del nuevo software es BlackBerry Hub, que unifica los mensajes de texto, instantáneos, correos electrónicos y novedades en las redes sociales en una barra lateral que se puede consultar sin necesidad de abandonar la aplicación que esté abierta en ese momento.

"Ésta es la verdadera multitarea", afirmó Heins durante el lanzamiento, al que calificó como "uno de los mayores de la historia del sector".

Heins hizo hincapié en el teclado digital del Z10, con el que se hicieron todas las demostraciones, que va "aprendiendo" la forma de escribir del usuario para sugerir palabras mientras se está tecleando, así como en la nueva función de videollamada del sistema de mensajería instantánea de BlackBerry, BBM.

La empresa sabe que cualquier nueva tecnología no es nada en estos tiempos sin un amplio abanico de aplicaciones con las que aderezarla, por lo que desveló una oferta de más de 70.000 aplicaciones, entre ellas Skype o Whatsapp, un ámbito en el que había quedado claramente rezagada.

Sin embargo, en su tienda hay grandes ausentes como Netflix, Spotify o Google Maps, y mucho le queda por delante para llegar a las 700.000 aplicaciones que ofrecen tanto Apple como Android.

Con lo que no cuentan sus competidores es con una estrella de la talla de Alicia Keys entre su plantilla, pues la cantante y compositora se encargará de la dirección creativa de la empresa con la ayuda de otros artistas como el director de cine Robert Rodríguez.

"Tuve una larga relación con BlackBerry, pero después vi otros teléfonos más calientes y sexys en el gimnasio. Así que rompí contigo durante un tiempo", bromeó Keys antes de anunciar que ya está "saliendo otra vez en exclusiva" con ese teléfono inteligente.

Nueva York (EE. UU.)