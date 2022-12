BlackBerry sigue en la lucha: presenta un teléfono más barato

El dispositivo de bajo costo, llamado Q5, es el tercer teléfono multiusos de la empresa que funciona con el nuevo sistema BlackBerry 10. Contará con un teclado físico, algo que diferencia a los dispositivos de RIM del iPhone de Apple y de la mayoría de los teléfonos Android, provistos de pantalla sensible al tacto.

El director general de la compañía, Thorsten Heins, dijo que el dispositivo "delgado y elegante" estará disponible en rojo, negro, blanco y rosa. Heins presentó el teléfono a un salón repleto durante la sesión inaugural de la conferencia anual de tres días de RIM en Orlando, Florida.

El dispositivo estará disponible en Europa, Oriente Medio, África, Asia (incluyendo la región de Asia Pacífico) y América Latina a partir de julio. No se espera que el Q5 sea lanzado en América del Norte por el momento. La compañía no dio a conocer los precios del nuevo teléfono.

El modelo Q10 de gama alta ha sido presentado en la mayoría de los mercados, pero debido a los retrasos es improbable que las compañías estadounidenses lo reciban antes de junio. Los retrasos en Estados Unidos complican los esfuerzos de RIM (Blackberry) por retener sus clientes, que se ven tentados por el iPhone de Apple y una serie de teléfonos multiusos basados en Android.

A pesar de que el BlackBerry se ha rezagado con respecto a sus rivales en los últimos años, muchos usuarios se han mantenido leales porque prefieren un teclado físico sobre la pantalla táctil que se encuentra en otros dispositivos.

El Q5 solo difiere ligeramente del modelo Q10. Ambos tienen 2 GB de RAM, aunque el Q5 solo tiene 8 GB de memoria flash en comparación con los 16 del Q10.

Ambos cuentan con cámaras frontales de dos megapíxeles, pero la cámara trasera del Q5 solo tiene cinco megapíxeles, en comparación con el Q10, que tiene ocho megapíxeles y graba video de alta definición.

Blackberry presentó nuevos dispositivos este año después de que las demoras permitieron a Apple y otros continuar su avance global.

Orlando (EE. UU.)