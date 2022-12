Bob Dylan, el primer cantante en ganar el Nobel de Literatura

La secretaria general de la Academia, Sara Danius, dio la noticia entre los hurras del público congregado en la majestuosa sala de la Bolsa en Estocolmo.

"Escribe una poesía para el oído", declaró Danius a la televisión pública SVT, explicando que había habido "una gran cohesión" entre los miembros de la Academia sobre esta elección.

Este cantante, que a sus 75 años sigue activo, es un "icono", dice de él la academia sueca. En mayo sacó su último álbum, ‘Fallen Angels’, en el que interpreta canciones estadounidenses popularizadas por Frank Sinatra. Es el número 37 de su dilatada carrera.

"Bob Dylan escribe una poesía para el oído, que debe ser declamada. Si se piensa en los antiguos griegos, en Safo, en Homero, también escribían poesía para decir, preferentemente acompañada con instrumentos", declaró Danius a la televisión pública SVT.

"Se inscribe en una larga tradición que remonta a William Blake", el célebre poeta inglés muerto en 1827, afirmó Danius, citando "Visions of Johanna" (Visiones de Johanna) y "Chimes of Freedom" (Campanadas de Libertad).

"Tiene un don extremo de la rima. Es un sampler literario que convoca la gran tradición y puede combinar en forma absolutamente novedosa músicas de distinto género", agregó.

La leyenda viva de la música que recorre el mundo con su armónica y guitarra

Con su folk-rock letrado, sus gafas negras y su voz rugosa, el cantautor es una leyenda viva de la música popular estadounidense del Siglo XX, un pionero de la canción de protesta y una influencia mayor para generaciones de artistas.

De trovador folk de los cabarets de Greenwich Village, en Nueva York, en el comienzo de los sesenta hasta la super estrella condecorada en 2012 por uno de sus fanáticos, el presidente estadounidense Barack Obama, Robert Allen Zimmerman, siguió siempre su propia vía musical, rebelde e imprevisible.

"Like A Rolling Stone", ese nieto de inmigrantes judíos oriundos de Rusia, nacido el 24 de mayo de 1941 en Duluth (Minesota), continúa, a los 75 años, recorriendo el mundo con su armónica y su guitarra en una gira bautizada "Sin Fin", cuya próxima etapa está prevista este jueves en Las Vegas, Estados Unidos.

En mayo pasado Dylan publicó su 37º álbum, "Fallen Angels", donde interpreta temas estándar estadounidenses popularizados por Frank Sinatra.

En su juventud, como muchos adolescentes estadounidenses, fue seducido por el encanto del rock con Elvis Presley y Jerry Lee Lewis, antes de formar su propio grupo.

En 1959, cuando estudiaba en la Universidad de Minneapolis, descubre a los pioneros de los blues, del country y del folk: Robert Johnson, Hank Williams y Woody Guthrie.

A partir de ese momento adopta el nombre escénico de Bob Dylan.

Abandona los estudios y en 1961 se muda a Nueva York, donde frecuenta el ambiente musical embrionario de Greenwich Village.

Su primer álbum "Bob Dylan" (1962) es un fracaso.

El éxito comienza a vislumbrarse en 1963 con el álbum "The Freewheelin' Bob Dylan", que contiene dos canciones de protesta, "Blowin' in the Wind", canción pacifista que será en los años sesenta el himno contra la guerra de Vietnam, y "A Hard Rain's A-Gonna Fall".

En 1963 Dylan participa en la Marcha sobre Washington organizada por Martin Luther King.

A fines de los años setenta Dylan descubre el cristianismo, lo que sorprende a sus fanáticos.

Dylan, primer músico galardonado por la Academia desde la creación del Premio Nobel de Literatura en 1901, sucede en la lista a la bielorrusa Svetlana Alexievich, galardonada en 2015.

El premio Nobel consiste en una recompensa de ocho millones de coronas (822.000 euros, 907.000 dólares).