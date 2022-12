Bob Dylan nada que aparece pese a ser anunciado como ganador del Nobel

La Academia Sueca abandonó su intento de ponerse en contacto con Bob Dylan, galardonado con el premio Nobel de Literatura, tras varias tentativas fallidas, informó este lunes la secretaria de la institución, Sara Danius.

"Actualmente, no estamos haciendo nada. He llamado y enviado correos electrónicos a su colaborador más cercano, y obtuve respuestas muy amables. Por el momento, esto es todo", declaró Danius a la radio pública SR.

El cantautor estadounidense respondió con el silencio al premio que le fue otorgado el jueves pasado. Esa misma noche ofreció un concierto en Las Vegas y no hizo ningún comentario al respecto.

"No estoy para nada preocupada, tengo la impresión de que se manifestará", continuó Danius.

Cada año, el 10 de diciembre, los galardonados reciben el premio de las manos del rey de Suecia durante una ceremonia y dan un discurso. Por el momento, la Academia Sueca ignora si Bob Dylan tiene la intención de asistir.

"Si no quiere venir, no vendrá. A pesar de ello será una gran fiesta. La distinción le pertenece", explicó la secretaria.

Bob Dylan, de 75 años, cuyo verdadero nombre es Robert Allen Zimmerman, es uno de los cantautores y compositores más influyentes de la historia de la música moderna. Es el primer músico en obtener esta prestigiosa distinción.