Bob Dylan no irá a recoger su Nobel por “otros compromisos”

Bob Dylan no irá a recoger su Premio Nobel de Literatura a Estocolmo en diciembre porque tiene "otros compromisos", indicó este miércoles la Academia Sueca tras recibir una carta del cantante y poeta estadounidense.

"Le hubiera gustado recibir el premio en persona, pero tiene otros compromisos que desgraciadamente lo hacen imposible. Subrayó que se sentía muy honrado por el premio Nobel", indicó la Academia en un comunicado.

Los laureados del Premio Nobel son galardonados el 10 de diciembre, fecha de aniversario de la muerte de su creador, el industrial, inventor y filántropo Alfred Nobel.

Ese día los laureados de Medicina, Física, Química, Literatura y Economía reciben sus premios de manos del rey de Suecia, y pronuncian un discurso en un banquete frente a 1.300 invitados.

"La Academia Sueca respeta la decisión de Bob Dylan. Que un laureado del Premio Nobel no pueda venir a Estocolmo para recibir el premio es poco habitual, pero no excepcional", indicó la institución.

Citó el caso de los escritores Doris Lessing y Harold Pinter, quienes no viajaron a causa de su frágil salud, y Elfriede Jelinek, que debido a su agorafobia.

Bob Dylan se mostró un laureado un poco particular al negarse a responder a los llamados telefónicos del jurado que deseaba hablarle después de la atribución del premio.

El día en que se anunció el premio, el 13 de octubre, Dylan dio un concierto en Las Vegas y no dijo nada al respecto y solo cantó sin comunicarse con su público.

Dylan, cuyo verdadero nombre es Robert Allen Zimmerman, es, a los 75 años, uno de los cantantes y compositores más influyentes de la historia de la música. Es el primer autor compositor que obtiene la prestigiosa recompensa, cuando los medios literarios apostaban por autores como Salman Rushdie, Adonis o Ngugi wa Thiong'o.