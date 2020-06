Bolton revela los detalles detrás del polémico mensaje “5.000 tropas a Colombia”

A seis días de ser publicado, ya impreso y enfrentando dos acciones judiciales con las que la Casa Blanca busca bloquearlo, ‘La habitación donde ocurrió’, de John Bolton, fue filtrado a la prensa.

Uno de los fragmentos recuerda los detalles detrás de la nota de Bolton en su libreta de apuntes, en enero de 2019.

"Trump estaba muy feliz en cómo el tema de Venezuela estaba jugando en la prensa. Preguntó si debíamos enviar cinco mil tropas a Colombia en caso de que fueran necesarias, lo cual debidamente anoté en mi bloc amarillo, diciendo que revisaría con el Pentágono", narra el libro.

En el mismo fragmento cuenta la reacción del entonces canciller, Carlos Holmes Trujillo.

"Pocas semanas después, el Canciller colombiano Carlos Trujillo me trajo un paquete de blocs como el que tenía ese día en la sala de prensa, entonces no se me acabaron", dice el texto.

Otros episodios inéditos revelados por varios medios presentan a Trump como un presidente que pensaba que Finlandia pertenecía a Rusia, que le pidió ayuda a Xi Jinping para ser reelegido y que habría dudado en respaldar a Juan Guaidó porque le parecía un niño débil al lado de la figura ruda de un Nicolás Maduro, a quien quería sacar, según Bolton, para complacer a los republicanos en Florida.