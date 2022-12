Bombardeo ordenado por Bashar al Asad en Siria mató a 220 civiles

Los ataques indiscriminados sobre Guta Oriental completan cuatro días. La región lleva cuatro años sometida a una inclemente serie de acciones militares.

Estados Unidos aseguró este jueves que apoyaba los llamamientos a una tregua de parte de la ONU, tras denunciar los ataques del régimen del presidente Bashar al Asad, que "deben cesar inmediatamente".

No obstante, en otro frente, la coalición internacional liderada por Washington afirmó haber matado a un centenar de combatientes pro gobierno sirio en un ataque de represalia. El mando militar estadounidense en Oriente Medio confirmó esta cifra.

El enfrentamiento ocurre en plena escalada de la tensión entre Estados Unidos y Siria por el presunto uso de armas químicas por parte del régimen sirio y una milicia aliada.

En este contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU, que tuvo una reunión este jueves a puertas cerradas para abordar una tregua humanitaria de un mes reclamada por los representantes de las agencias de la ONU con base en Damasco, no llegó a ningún acuerdo.

Hostil al régimen de Bashar al Asad, Estados Unidos dijo antes de la reunión que "apoyaba" el llamado a la tregua. Pero Rusia, que apoya militarmente al régimen sirio, consideró que tal tregua "no era realista".

Más de 13 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir, entre ellos seis millones de desplazados en el país.

Los civiles continúan pagando el enorme tributo en esta guerra desencadenada el 15 de marzo de 2011 al reprimir el gobierno de Damasco manifestaciones pacíficas, complicándose el conflicto con la implicación de potencias extranjeras y grupos yihadistas.

Al menos seis localidades fueron alcanzadas por estos bombardeos en Guta Oriental. Desde el lunes, 228 civiles, entre los cuales mujeres y niños, han muerto por estos bombardeos, indicó la oenegé OSDH (Observatorio Sirio de Derechos Humanos) con base en Gran Bretaña.

El jueves, 73 civiles perecieron por las bombas de la fuerza aérea siria, que continúa sus ataques sobre varias localidades de esta vasta región, según el OSDH. Entre ellos, 21 fallecieron en la localidad de Arbin y 19 en la de Jisrin.