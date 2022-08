Bombero fue a atender incendio sin imaginar que 8 de las 10 víctimas fatales eran de su familia

El bombero Harold Baker dormía en la madrugada del viernes 5 de agosto cuando fue alertado de un incendio en una casa. Cuando llegó a atender la emergencia se dio cuenta de que allí estaban varios miembros de su familia, entre ellos dos de sus hijos y tres nietos, ninguno sobrevivió.

La conflagración se reportó en el condado de Luzerne, en Pensilvania, Estados Unidos.

Publicidad

El bombero sabía que dentro de la casa estaban su hijo Dale, de 19 años (que había seguido los pasos de su papá), y su hija Star, de 22 (que planeaba su boda para el próximo año).

“Traté de entrar lo más rápido que pude. Lo intenté tres veces y luego se dieron cuenta de quién era la casa y por qué estaba tratando de entrar allí, y me sacaron”, dijo sobre sus compañeros que hicieron lo posible por rescatar con vida a la familia de su amigo, según informó The New York Times.

Un vecino le dijo a ese mismo medio que un estallido lo despertó en la madrugada. Según él, los ruidos que oyó parecían ser latas de pintura o tanques de propano explotando.

“Perdí a mi hijo, mi hija, mi nieto, otros dos nietos que están ahí adentro, mi suegro y mi cuñado, todos perdidos, y mi cuñada”, relató el bombero.