Bombero le da agua a un armadillo: imagen se vuelve símbolo del desastre en la Amazonía

A esto se suma el drama de los indígenas que ven cómo se incendia su hogar. “Por este bosque, hasta mi última gota de sangre”, dicen.

Se estima que 506 comunidades indígenas están en riesgo debido a los incendios.

“El objetivo del hombre blanco es destrucción, el nuestro es proteger la naturaleza", sostiene Raimundo Mura, líder indígena.

Y es que los incendios en la Amazonía parecen no encontrar freno. Expertos estiman que el daño causado podría demorarse hasta 200 años en ser reparado.

Además, la comisión de derechos humanos de los pueblos indígenas calcula que 100.000 de ellos han resultado afectados.

Tensión por la Amazonía

Países europeos alzaron la voz este viernes, en vísperas del G7 en Biarritz, frente a los incendios que asolan la Amazonía, y el presidente francés Emmanuel Macron, que preside la cumbre, acusó a su homólogo brasileño Jair Bolsonaro de haber "mentido" sobre sus compromisos medioambientales.

"Teniendo en cuenta la actitud de Brasil de las últimas semanas, el presidente de la República constata que el presidente Bolsonaro le mintió en la cumbre (del G20, ndlr.) de Osaka", declaró la presidencia francesa, que considera que "el presidente Bolsonaro decidió no respetar sus compromisos climáticos".

Frente a "la inacción de Jair Bolsonaro frente al cambio climático, incluyendo los incendios", Francia dirá "no" al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, añadió el Elíseo, y anunció que el G7 prepara una respuesta "concreta" al fuego que consume la selva tropical.

Francia, donde hay gran oposición entre ecologistas y agricultores a este pacto, había condicionado este acuerdo a que Brasil respetara ciertos compromisos medioambientales.

Brasil se invitó a la cumbre del G7 después de que Emmanuel Macron solicitara el jueves que los incendios en la Amazonía brasileña, a los que tildó de "crisis internacional", fueran tratados en la cita que se celebra este fin de semana en la cumbre de Biarritz (sudoeste de Francia).

Pero esto les valió la crítica de su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, quien estimó en un mensaje en Twitter que discutir este tema en ausencia de Brasil demostraba una "mentalidad colonialista fuera de lugar en el siglo XXI".

En otro mensaje, el presidente ultraderechista lamentó que "Macron busque instrumentalizar una cuestión interna de Brasil y otros países amazónicos" y denunció "el tono sensacionalista con el que se refiere a la Amazonía".

“Crisis internacional”

La magnitud de los incendios que asolan la Amazonía - más de 2.500 nuevos incendios en 48 horas - inquieta a toda la comunidad internacional. El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que son "una crisis internacional", mientras que la canciller alemana Angela Merkel llamó a que esta "emergencia grave" ocupe un lugar destacado en la agenda del G7.

Esta cumbre se anuncia eléctrica, con dirigentes situados en las antípodas sobre los desafíos mundiales y un gran despliegue policial frente a los opositores a la cumbre y el riesgo de disturbios.

Emmanuel Macron, anfitrión este año de la tradicional recepción de las siete grandes potencias democráticas e industriales, deberá desplegar sus dotes diplomáticas para alinear a sus pares, entre la cena de apertura el sábado y la rueda de prensa final el lunes por la tarde.

