Boris Johnson, el desaliñado y polémico nuevo primer ministro del Reino Unido

Ganó el derecho a ser el líder del Partido Conservador y, por ende, reemplazar a Theresa May. Es un político conocido que ha dado mucho que hablar.

Boris Johnson se ha convertido en el nuevo líder conservador y será nombrado primer ministro británico después de imponerse en las primarias de su partido con el 66% de los votos a su rival: el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt.

En su discurso de aceptación, Johnson ha reiterado su mensaje principal de sacar al país fuera de la Unión Europea el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo, algo que divide a su partido, al Parlamento y al Reino Unido.

En contexto:

Boris Johnson es elegido primer ministro del Reino Unido “Vamos a hacer el brexit el 31 de octubre y vamos a aprovechar todas las oportunidades que nos brindará un nuevo espíritu de ‘sí podemos’ y creeremos nuevamente en nosotros”, dijo.

Conocido por su desordenada cabellera rubia, imagen desaliñada y polémicas declaraciones, el exalcalde de Londres tiene una larga carrera que empezó ligada a la controversia, cuando fue despedido del diario The Times donde trabajaba como periodista por falsificar una declaración.

Una comprometedora conversación que le grabaron y un trabajo periodístico que fue criticado por recurrir a menudo a las exageraciones completan el perfil de quien mañana asumirá las riendas del Reino Unido.

En la política, encarnó en sus inicios una postura más liberal dentro de los ‘tories’, pero se subió al bus del brexit en el referéndum de 2016 y allí encontró el discurso que hoy lo lleva al poder: salir de la Unión Europea, con o sin acuerdo. Una postura que divide como lo hace él.

Su figura suscita amores y odios, pero nunca indiferencia.

El relevo se producirá este miércoles, cuando la primera ministra Theresa May presente su dimisión ante la reina y proponga a Boris Johnson como sucesor.