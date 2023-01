Boris Johnson es elegido primer ministro del Reino Unido

Sucederá a Theresa May, según el resultado de la elección interna del Partido Conservador, del que también será su líder.

Boris Johnson competía con el actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, en un proceso electoral que había empezado el pasado junio tras el anuncio de dimisión de la premier por la crisis del brexit.

En las últimas semanas, los 160.000 militantes "tories" votaron en estas primarias, después de que los diputados del partido celebraran una serie de elecciones para ir eliminando a los distintos candidatos -un total de 10- hasta que quedaron dos.

Según los datos aportados este martes por la formación, Johnson recibió 92.153 votos frente a los 46.656 de Hunt, mientras que la participación electoral se situó en el 87,4%.

Tras ser proclamado líder conservador, en un evento que tuvo lugar en el centro de conferencias Queen Elizabeth II, frente al Parlamento de Westminster (Londres), Johnson agradeció el "servicio" dedicado por Theresa May a la agrupación y al Reino Unido.

En un apasionado pero muy breve discurso, el nuevo líder conservador aseguró que "unirá" al Reino Unido, al que le "dará energía" y un espíritu "de que podemos hacer" las cosas.

También agradeció a los miembros de su formación por el "extraordinario honor y privilegio" que le han conferido. "Sé que habrá gente por ahí que cuestionará el juicio de su decisión", agregó Johnson, quien ha sido criticado por los sectores conservadores que están a favor de un brexit suave.

El cambio de primer ministro se producirá este miércoles, cuando May acuda al palacio de Buckingham para presentar formalmente su dimisión a la reina Isabel II y comunicarle que su partido tiene un nuevo líder.

Después, el premier irá al palacio para celebrar la audiencia de rigor con la jefa de Estado, antes de trasladarse a la residencia de Downing Street para empezar a nombrar a sus ministros.

Algunos miembros del Ejecutivo de May ya adelantaron su intención de no servir bajo el mandato de Johnson, entre ellos el proeuropeo titular de Economía, Philip Hammond; el ministro de Justicia, David Gauke, y el responsable de Cooperación Internacional, Rory Stewart.

Durante la campaña interna "tory", Johnson dejó claro que cumplirá con la fecha del brexit del 31 de octubre, un proceso que calificó de "a todo o nada", lo que ha hecho temer sobre la posibilidad de que el país salga de la UE sin pacto alguno.

El exministro de Exteriores ha recalcado que el Reino Unido puede salir del bloque europeo con un acuerdo si el país tiene "la voluntad y el espíritu" para hacerlo.