Buscan a dos posibles desaparecidos tras explosión en edificio de Nueva York

Los bomberos de Nueva York continúan trabajando en el lugar donde el jueves se produjo una explosión por una fuga de gas que causó una veintena de heridos, mientras se busca a dos personas desaparecidas que se cree que estaban allí.

Una de las personas cuya desaparición han denunciado sus familiares, según medios locales, es Nicholas Figueroa, de 23 años, que se encontraba en un restaurante de comida japonesa cuando se produjo la explosión.

El percance tuvo lugar en un edificio del barrio de East Village, al parecer por trabajos de fontanería que se estaban realizando en un edificio de cinco plantas.

La explosión generó un aparatoso incendio que derrumbó inicialmente dos edificios pegados y uno tercero durante la noche pasada.

Fuentes de los bomberos de Nueva York revisaron al alza el saldo inicial de víctimas, desde 19 hasta 25, cuatro de ellas en estado crítico. Entre los lesionados hay cuatro bomberos y un miembro de equipos de emergencia.

Se desconoce la identidad de la segunda persona que está desaparecida y que se sospecha pudo estar en el lugar de la tragedia. Al parecer, se trata de un ayudante de camarero del restaurante donde se registró la explosión.

Figueroa, según informes publicados por el diario The New York Times, había pagado la factura del restaurante justo antes de que se produjera la explosión. Estaba acompañado de una joven que está ingresada en un hospital y que solo recuerda la fuerte explosión.

Portavoces de los bomberos, sin embargo, dijeron que la cifra de desaparecidos puede cambiar según se vayan revisando los datos.

La compañía ConEdison, que una hora antes de la explosión había revisado el lugar, dijo que en el momento de la inspección no se notaba olor a gas.