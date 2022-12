Buscan confirmar si ala de avión hallada en el Índico es del vuelo MH370

Las autoridades de la isla Reunión investigan el origen de una pieza del ala de un avión hallada hoy en sus costas para determinar si podría pertenecer al vuelo MH370 de Malaysia Airlines cuya desaparición en marzo del año pasado sigue envuelta en el misterio.

La pieza mide unos dos metros de largo y un metro de ancho, unas dimensiones reducidas que hacen pensar que no pertenece a un avión de gran envergadura como el de Malaysia Airlines, un Boeing 777-200.

Según el especialista en seguridad Xavier Tytelman, citado por el diario local Linfo, no se trata de un gran avión, por lo que no cree que sean restos de ese vuelo.

La pieza del fuselaje fue hallada a primera hora de la mañana por empleados municipales y, por su estado de deterioro, habría sido arrastrada hacia la costa tras haber permanecido durante mucho tiempo en el mar.

La Brigada de Transporte Aéreo de Reunión trasmitirá todos los datos recabados sobre esta pieza a París para que les ayude a determinar su procedencia.

"Ahora mismo nos concentramos en determinar a qué tipo de aparato corresponde esta pieza. Eso será lo que determine la compañía para remontarnos al origen de la pieza", indicaron fuentes policiales al portal de noticias Zinfos974.

El avión de Malaysia Airlines, un Boeing 777-200, desapareció el 8 de marzo de 2014 tras cambiar de rumbo en una "acción deliberada", según los expertos, tan solo cuarenta minutos después de haber despegado de Kuala Lumpur con dirección a Pekín y de que alguien apagara los sistemas de comunicación.

A bordo del aparato viajaban 153 chinos, 50 malasios (12 formaban la tripulación), siete indonesios, seis australianos, cinco indios, cuatro franceses, tres estadounidenses, dos neozelandeses, dos ucranianos, dos canadienses, un ruso, un holandés, un taiwanés y dos iraníes.

Los restos descubiertos hoy fueron hallados en las proximidades de la isla de Reunión, un departamento de ultramar de Francia en el océano Índico.