Buscan tripulación de bombardero que se estrelló en el este de Rusia

El ministerio dijo que el bombardero Tu-95MS, que no transportaba misiles, se estrelló a 80 kilómetros de la ciudad de Jabarovsk por un error técnico no especificado. Todos los que viajaban a bordo saltaron en paracaídas, pero el ejército todavía no estableció contacto con ellos.

Rusia suspendió todos los vuelos de los Tu-95MS hasta que concluya la investigación, dijo el ministerio.

Este es el sexto incidente con un avión militar ruso este verano. En un siniestro anterior, ambos pilotos fallecieron por el choque de un bombardero Su-26 también en el extremo oriental del país.