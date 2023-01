Buscó a su papá por 50 años y una prueba de ADN le dio la mejor noticia de su vida

“Pensé que me moriría sin saber quién fue mi padre”, dijo André Gantois al encontrar a su medio hermano en Estados Unidos.

Gantois, un francés de 72 años, sabía que era el fruto de un romance de su mamá con un soldado estadounidense que desembarcó en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso, en los setentas, inició el rastreo en la Embajada de París.

Era como buscar una aguja en un pajar: junto a su padre habían desembarcado 132.700 soldados aliados.

Pese al paso de los años, su esperanza estaba intacta; se hizo una prueba de ADN y la envió a un instituto en Estados Unidos.

Tres semanas antes, en Los Ángeles, Allen Henderson había enviado la suya porque estaba ansioso por conocer su pasado.

Entonces, vino el milagro: las muestras coincidieron. El padre era el soldado Bill Henderson. No estaba vivo, pero sí le había dejado una familia.

“Recibo los resultados y resulta que tengo un hermano, tengo una hermana, toda una familia americana”, contó Gantois.

Los medio hermanos se citaron en Normandía, el histórico lugar del desembarco. Al verse, no dudaron de su nexo un segundo.

Se estima que hay miles de franceses nacidos durante la guerra que morirán sin tener esa suerte.