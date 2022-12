Cacerolazo de panaderos contra Maduro a pocas cuadras del Palacio de Miraflores

El gobierno venezolano ha cerrado cuatro de estos establecimientos a los que acusa de promover una supuesta conspiración conocida como “la guerra del pan”.

En medio de la polémica, el gobierno de Maduro ha desplegado la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), que ha dejado cuatro detenidos y dos panaderías expropiadas en Caracas.

Acusándolos de violar la "Ley de Precios Justos", las autoridades entregaron los dos establecimientos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), grupos comunales que distribuyen alimentos subsidiados en zonas populares.

El pasado domingo, el presidente socialista había advertido que caería "todo el peso de la ley" contra los panaderos que "esconden el pan al pueblo", por lo que ordenó inspecciones de la Sundde, acompañadas de policías, militares y civiles uniformados (milicianos).

En un recorrido que hizo la AFP por una veintena de panaderías de Caracas, muy pocas tenían pan. En las que había, se vendía de forma restringida a cada persona.

Tras encontrar pan en el centro de Caracas, Arilluri Rodríguez, una estilista de 50 años, aplaude las medidas del gobierno. "Las panaderías son las que esconden la harina, la acaparan", aseguró.

Para otros nada va a cambiar. "No va a mejorar nada. No puede haber más pan si el gobierno no da harina. Hacen operativos para aparecer en televisión como que están solucionando el problema", declaró Alexis Méndez, un profesor jubilado de 68 años, en una panadería en el popular barrio Catia (oeste).

Venezuela atraviesa una aguda crisis económica, con una inflación disparada y una severa escasez de alimentos y medicinas. Largas filas se forman en supermercados y, desde hace meses, también en las panaderías.