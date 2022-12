Cada día mueren 90 estadounidenses por abuso de medicamentos derivados del opio

El presidente Trump declaró emergencia de salud pública. Destinará recursos para analgésicos que no generen dependencia y campañas de prevención.

El mandatario indicó en agosto que creía que la crisis de los opiáceos constituye una emergencia nacional, pero en ese momento no realizó ninguna declaración formal en ese sentido.

Una comisión designada por Trump para que investigara sobre la adicción y el abuso de drogas, realizó una "recomendación urgente" al presidente para que declarara una emergencia nacional bajo la Ley de Servicio de Salud Pública, o Ley Strafford.

"Esta declaración daría poder al gabinete para tomar medidas audaces y forzaría al Congreso a enfocarse en conseguir fondos y en empoderar a la rama ejecutiva del gobierno para lidiar con esta pérdida de vidas", dijo la comisión.

La Ley Stafford otorga al gobierno federal la autoridad de ofrecer asistencia a los estados para ayudarlos a manejar grandes desastres o emergencias.

De acuerdo a la comisión, 142 estadounidenses murieron cada día de sobredosis en 2015, más del número de personas que en conjunto perdieron la vida en accidentes automovilísticos o asesinatos con armas de fuego.

Dos tercios de las muertes por sobredosis en 2015 estuvieron vinculadas a opiáceos como Percocet, OxyContin, heroína y fentanyl, según informó la comisión.

Analgésicos por prescripción y la heroína provocaron unas 60.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2016, un aumento de 19% con respecto al año anterior, de acuerdo a estimaciones de The New York Times.