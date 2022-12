Cadena perpetua a dos exmilitares argentinos por ‘vuelos de la muerte’ durante la dictadura

Alfredo Astiz y Jorge Acosta, exoficial de la Armada y exjefe de inteligencia respectivamente, fueron hallados culpables de desaparición forzada.

Los dos condenados respondían en un tribunal junto a otros 6 imputados a los que se les señalaba de liderar la conspiración que causó la muerte a 789 víctimas. En total, comparecen ante la justicia austral 54 personas por los hechos.

En Argentina se calcula que unas 4.000 personas murieron en esa serie de crímenes de Estado registrada durante la época de la dictadura entre los años 1976 y 1983.

En su declaración final, Alfredo Astiz dijo no arrepentirse de los crímenes cometidos en la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).

"Los organismos de Derechos Humanos son grupos de persecución y venganza. Nunca voy a pedir perdón", declaró.

Más condenados

Mario Daniel Arrú y Alejandro Domingo D’Agostino también fueron penados a cadena perpetua por arrojar a opositores vivos al mar o al río de la Plata desde aviones militares, una forma de hacerlos desaparecer sin dejar rastros.

El expiloto militar argentino-holandés Julio Poch, también imputado por este caso, fue absuelto al igual que Ricardo Ormello.

Poch había sido extraditado desde España el 6 de mayo de 2010.

Al declarar en 2013, Poch había negado su participación en los vuelos y dijo nunca haber estado en la ESMA ni haber integrado un "grupo de tareas" de represión ilegal en la dictadura.

"Yo no participé de la lucha contra la subversión y yo no tuve nada que ver con ‘los vuelos de la muerte’ y no confesé porque no tengo nada que confesar", dijo ante los jueces el exaviador que se desempeñó como piloto en Transavia, filial de Air France y KLM.

Poch se retiró como teniente de fragata en febrero de 1981, tras lo cual se radicó en Holanda con su esposa y tres hijos.

En estos dos casos, es la primera vez que la justicia argentina emite una sentencia por los "vuelos de la muerte", aunque ya ha juzgado y condenado a numerosos agentes de la dictadura por diversos delitos como homicidios y robos de bebés.

Uno de los presuntos responsables de estos crímenes, fue extraditado desde Colombia a Argentina hace un año:

