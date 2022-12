Caí al piso y me hice el muerto: víctima colombiana en masacre de bar Pulse recuerda esa noche

Este lunes se cumple un año de la tragedia en Florida que dejó 49 muertos y 53 heridos. Juan José Cufiño recuerda cómo le imploró al atacante.

Eran las dos de la mañana en Orlando, Florida, Juan José estaba en la discoteca Pulse con cinco amigos.

“Le digo a Joaquín y a Jean Carlos que vamos por la última cerveza, pedimos las cervezas y empezó esta locura; entra un tipo disparando pero pues nadie sabía que estaba pasando realmente”, inicia su relato.

En ese momento, dice Juan José, el sonido de las balas se confundía con el ultimo rap que sonaba en Pulse.

El homicida disparó a los amigos de Juan José quienes cayeron al piso y seguía él.

“El tipo se me viene encima, estaba muy cerca de mí, yo estiro mi brazo derecho para tratar de tomar su arma pero fue inútil…ahí me disparó en el brazo, luego en la rodilla, luego en la pelvis, caigo de rodillas. El tipo me iba a disparar en la cabeza no sé qué paso y me agaché y me disparó en la espalda”, asegura.

“Yo le grité, le dije que parara, le decía ‘no más, no más’ y cuando veo que mi brazo me está colgando, le decía ‘no más, no más’, y caí al piso y me hice el muerto”, continúa.

Y fue hacerse el muerto lo que le salvó la vida a Juan José, el atacante siguió disparando y matando a más y más personas. Muchos corrieron hacia los baños y casi después de tres horas de horror entró la Policía.

“Un policía me tomó de un brazo y me arrastro hasta afuera”, explica.

Por la gravedad de las heridas Juan José fue inducido a un coma, le practicaron 30 cirugías y se despertó seis meses después con las noticias de que su mejor amigo Jean Carlos había muerto.

Pero eso no fue todo, sus familiares le revelaron algo devastador.

“Me dicen que no iba a volver a caminar y les decía que para qué me habían salvado la vida, que yo no quería seguir viviendo”.

Juan regresó a Colombia hace pocos días, dice que el gobierno colombiano nunca le ayudó y ahora quiere rehacer su vida junto a su familia.

“Estoy agradecido y quiero seguir con la misma tónica, ser buena persona y pienso que al que obra bien le va bien”, dice.

Juan estaba en Orlando de vacaciones y la fiesta en la discoteca Pulse era la despedida antes de su regreso a Colombia, pero solo pudo volver a su tierra hace apenas 15 días.