Caitlyn Jenner quiere ser "embajadora" en temas transexuales

La exmedallista olímpica Caitlyn Jenner está dispuesta a convertirse en la "embajadora" de temas relacionados con la comunidad transexual si el senador ultraconservador Ted Cruz se convierte en el próximo presidente de Estados Unidos.

"Me gusta Ted Cruz", contó a la revista The Advocate, en una entrevista difundida este viernes. "Creo que es muy conservador, un gran constitucionalista y un gran orador".

"No lo he respaldado ni nada por el estilo. Pero creo que es un cristiano evangélico y posiblemente uno de los peores en temas sobre transexuales", reconoció.

El senador -que ha ganado cuatro de las internas de su partido, pero sigue lejos del empresario Donald Trump- no esconde su rechazo al matrimonio homosexual, el aborto y otros temas sociales.

"Los demócratas son mejor con este tipo de cosas, lo entiendo", afirmó Jenner, de 66 años, quien ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Montreal-1976.

"¿Va a ser la embajadora de asuntos transexuales de Ted Cruz?", le preguntó la publicación.

"Sí", respondió.

En cualquier caso, Jenner considera que los republicanos deben recuperar la Casa Blanca tras ocho años de gobierno de Barack Obama.

"Si no tenemos un país que funcione, no habrá lugar para temas transexuales. Necesitamos empleos, necesitamos una economía fuerte. Quiero que cada persona trans tenga un trabajo", apuntó.

"El socialismo no construyó este país", aseguró en clara referencia al aspirante demócrata Bernie Sanders, quien está dando la batalla a Hillary Clinton.

"Lo hizo el capitalismo, la libre empresa. Lo construyeron las personas y éstas deben tener la oportunidad de volver a hacerlo", agregó.

El partido republicano escogerá a mediados de julio a su candidato para las presidenciales del 8 de noviembre.