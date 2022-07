"Calor peligroso" amenaza a gran parte de Estados Unidos

El excesivo calor afecta a gran parte de Estados Unidos con temperaturas por encima de los 34 grados Celsius (93 Fahrenheit) de costa a costa, y de hasta 44 grados (11 Fahrenheit) en el sur y centro del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).



Los meteorólogos pronosticaron temperaturas por encima de los 38 grados Celsius (100 Fahrenheit) en las planicies centrales y del sur, incluido el sudoeste y áreas del interior de California.

"El calor peligroso continuará durante la mitad de la semana", advirtió el NWS.

Publicidad

Más de 100 millones de personas viven en regiones expuestas este lunes a temperaturas excesivamente altas, "mientras que un frente frío que avanza hacia el sur podría traer un alivio relativo en las planicies centrales", precisó el NWS.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden , anunciará el miércoles una serie de medidas ejecutivas para combatir el cambio climático, en un esfuerzo por impulsar una agenda ambiental estancada por un Congreso que no apoya y una Corte Suprema conservadora.

Biden, quien pronunciará su discurso desde una antigua central eléctrica de carbón en Massachusetts, dejará en claro que se está acabando el tiempo para abordar el calentamiento global, resaltado por una devastadora ola de calor en Europa que provocó incendios, derritió pistas de aterrizaje y significó miseria para millones.

Pero no llegará a declarar una emergencia formal, lo que le otorgaría poderes políticos adicionales.



"El presidente... dejará en claro que solo porque el Congreso no pudo lograrlo, avanzará con todos los poderes disponibles para hacer el cambio y el cambio a energía limpia", dijo el clima de la Casa Blanca. la asesora Gina McCarthy le dijo a CNN.



Publicidad

“El presidente volverá a dejar muy claro que esto es una emergencia y vamos a actuar. Pero el presidente lo va a perfilar a su ritmo”, agregó.

Por ahora, se espera que Biden use órdenes ejecutivas para proporcionar fondos adicionales para las comunidades que enfrentan el calor extremo y acciones para impulsar la producción de energía eólica en los EE. UU.

Publicidad

Los esfuerzos son parte de los objetivos de la administración para alejar "al sector eléctrico de EE. UU. de la contaminación, la injusticia ambiental y las oscilaciones de precios volátiles del pasado", dijo un funcionario de la Casa Blanca, y "hacia los empleos bien remunerados, costos más bajos, y la seguridad energética del futuro".

Biden comenzó su mandato el año pasado con la promesa de cumplir las promesas de campaña para hacer frente a la crisis climática mundial, pero su agenda se ha enfrentado a un golpe tras otro.

En su primer día en el cargo, Biden firmó una orden ejecutiva para que Estados Unidos volviera a participar en el Acuerdo Climático de París, seguido más tarde por un ambicioso anuncio de que apuntaba a una reducción del 50-52 por ciento de los niveles de 2005 en la contaminación neta de gases de efecto invernadero de EE. UU. para 2030. .

Pero su legislación emblemática Build Back Better, que habría incluido $ 550 mil millones para energía limpia y otras iniciativas climáticas, está casi muerta después de no recibir el respaldo necesario en el Congreso, ya que el senador demócrata Joe Manchin dijo que no apoyaría el proyecto de ley.

Publicidad

Y el mes pasado, la Corte Suprema dictaminó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no puede emitir regulaciones amplias de gases de efecto invernadero sin la aprobación del Congreso.

La administración Biden ha enmarcado las políticas climáticas como un problema de seguridad nacional, que se ha vuelto aún más urgente por el aumento vertiginoso de los precios del combustible a raíz de la invasión rusa de Ucrania.



“No solo afecta nuestra infraestructura… Tiene un impacto en nuestra preparación”, dijo el martes el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby.

Publicidad

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló que la ola de calor extremo que atormenta a Europa esta semana, con Gran Bretaña registrando una temperatura de 104 grados Fahrenheit (40 grados Celsius), es una prueba más de que la acción climática no puede esperar.

"Estamos comprometidos a aprovechar este momento y hacer todo lo que podamos, incluso en el escenario mundial", dijo Price a los periodistas, "para garantizar que esta década decisiva no pase sin que tomemos las medidas adecuadas".