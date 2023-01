Cambio de hábito: cierran convento porque monja superiora se enamoró

Aunque la relación que motivó su crisis vocacional no funcionó, la mujer de 40 años no volverá a la vida religiosa.

Un convento en Valtiberina, Toscana, tendrá que cerrar sus puertas después de que la madre superiora se enamorase de un hombre.

"Ella se enamoró. Se enamoró como sucede todos los días fuera de los muros de ese monasterio al que había decidido dedicar toda su vida", escribió el periódico local La Nazione.

Agregó que la orden que gestionaba el monasterio ha considerado que la otra hermana, de 80 años y quien también estaba en el convento, no está en condiciones de poder dirigir el lugar y tendrá que buscar un nuevo alojamiento.

En este monasterio residían también desde hacía poco tiempo dos novicias, que habían recibidas precisamente por la hasta ahora madre superiora, pero ahora tendrán que dejar la comunidad.

El convento no dependía de la diócesis ni del obispado, sino de la orden religiosa, que se ha visto incapacitada para seguir adelante con la gestión del mismo.

La situación se enmarca en un panorama mucho más amplio de crisis de vocación en Italia, o "hemorragia de las vocaciones", como las definió el papa Francisco, que se traduce en una falta de jóvenes que abracen la vida religiosa.

Esto ya ha producido el cierre de varios monasterios e incluso de escuelas católicas, ya que también se ha reducido el número de las monjas profesoras en los últimos años.