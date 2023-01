Cambridge Analytica, firma del escándalo en Facebook, también es acusada por la campaña del Brexit

Compañía británica habría ayudado a procesar bases de datos, así como a brindar análisis para favorecer la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Así lo aseguraron Christopher Wyliem exempleado de la consultora política, junto a Shah-Mir Sani del grupo voto libre.

A través de una firma de abogados, Wyliem y Sani aportaron a la justica 53 páginas con pruebas que demostrarían la intención de la cuestionada firma consultora.

Crece el escándalo

Diversos medios han revelado que Cambridge Analytica (CA) diseñó un software para hacerse con datos de 50 millones de usuarios de la red social Facebook y utilizarlos para impulsar la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.

La responsable del organismo que vela por la protección de datos en el Reino Unido, Elizabeth Denham, avanzó esta semana que quiere analizar el modo en el que Cambridge Analytica y su compañía matriz, SCL Group, han gestionado la información sobre usuarios que hayan obtenido de la red social.

Por su parte, CA ha negado que haya actuado de forma ilícita y ha apartado de forma temporal a su máximo ejecutivo, Alexander Nix, que apareció en unas imágenes grabadas con cámara oculta en las que exponía diversos modos en los que se podría extorsionar a candidatos políticos para influir en campañas electorales.

Tanto Nix como el fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, han sido citado a declarar ante el comité de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes.

¿También el Brexit?

Una antigua trabajadora de Cambridge Analytica, Brittany Kaiser, reveló ayer en una entrevista a "The Guardian" que la empresa mantuvo contactos con la campaña favorable al "brexit" Leave.EU, respaldada por el empresario británico Arron Banks, donante asimismo del eurófobo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP).

"No nos encargamos de toda la campaña y quizás nuestro trabajo no se utilizó", afirmó la antigua directora de Desarrollo de Negocio de la empresa, que aseguró sin embargo que se llevaron a cabo algunos "análisis" a partir de datos aportados por los responsables de esa organización.

