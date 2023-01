Cambridge Analytica, involucrada en el escándalo de Facebook, anuncia cese de operaciones

La firma de marketing británica, y su empresa matriz SCL, iniciaron “un proceso de insolvencia en Reino Unido", según un comunicado publicado en su página web.

Cambridge Analytica desencadenó un escándalo mundial al revelarse el uso de datos personales de usuarios de Facebook.

"La compañía cesa inmediatamente todas sus operaciones", agregó. Se designó un administrador independiente.

"Hemos determinado la inviabilidad de las operaciones", señaló el texto de la empresa de análisis, acusada de haber utilizado fraudulentamente los datos de millones de usuarios de Facebook.

"Un procedimiento de quiebra se abrirá pronto" en Estados Unidos, añadió la misma fuente.

Cambridge Analytica está acusada de haber usado los datos personales de 90 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. Estas informaciones habrían sido utilizadas para elaborar un programa que permitió predecir e influenciar el voto de los electores en la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016, que ganó Donald Trump.

La empresa británica lo negó categóricamente, a pesar de las grabaciones en cámara oculta de su director general, Alexander Nix, que acabó siendo suspendido.

"En estos últimos meses, Cambridge Analytica ha sido blanco de numerosas acusaciones infundadas y, a pesar de los esfuerzos de la empresa para rectificar los hechos, ha sido calumniada por actividades que no solo son legales sino que son ampliamente aceptadas como parte integrante de la publicidad en línea en los ámbitos político y comercial", denuncia la firma.

"El asedio efectuado por la cobertura mediática ha apartado a casi todos los clientes y proveedores" de Cambridge Analytica, lamentó la empresa.

La compañía cita una investigación independiente efectuada a petición suya, según la cual "nada" de lo que sus empleados han visto u oído en los medios "refleja lo que hacen realmente para vivir".

Denunciando "un abuso de confianza", Facebook siempre ha negado las acusaciones y ha reiterado que ignoraba que los datos recuperados por la empresa analítica a través de una aplicación de pruebas psicológicas desarrollada por un investigador universitario fueran utilizadas con fines políticos.

El gigante estadounidense se vio sin embargo arrastrado por el escándalo, acusado de no proteger suficientemente a sus usuarios. Su fundador y director ejecutivo, Mark Zuckerberg, tuvo que pedir disculpas en abril por los "errores" de su empresa ante los parlamentarios estadounidenses.

Vea también:

Escándalo de datos en Facebook no afectó finanzas: ganancias incrementaron un 63%