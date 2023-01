Caminantes venezolanos en varios países le callan la boca al gobierno de Maduro

Las imágenes y testimonios, no solo en Colombia, dejan claro que la crisis humanitaria es real y no producto de una ‘fake news’.

Los grupos de migrantes son cada vez más comunes en países como Perú y Ecuador, incluso han llegado hasta Argentina.

Mientras que el ministro de comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez afirma que las escenas de venezolanos caminado por Colombia y otras naciones son ‘fake news’, el éxodo de sus connacionales va en aumento.

Solo durante la última semana se ha duplicado el número de ellos que han llegado a los albergues en Perú. Estos han servido de punto de descanso para los cientos de caminantes que, maletas al hombro, han decidido desafiar el frío y el hambre en busca de una nueva esperanza.

Sin embargo, las instituciones peruanas de migración no dan abasto. Son más de 55.000 solicitudes diarias las que reciben las oficinas de la Policía para someter a los recién llegado a una revisión de antecedentes que le permita conseguir un permiso temporal de permanencia y de trabajo. Este es un proceso que ha llegado a demorarse hasta tres meses.

La situación es similar en el norte de Quito, Ecuador. Allí, los caminantes esperan en plena vía pública una oportunidad laboral o poder seguir su camino hacia otros países.

En medio de su desespero, hay algunos que han decidido proseguir su travesía. Este es el caso de Julio Guarinam, que ha llegado por distintos medios de transporte hasta Argentina.

“Sencillamente, tomé la decisión, agarré mi maleta con lo poco que pude y salí de Ecuador hasta Perú. Llegué con los camiones a Lima. Ahí completé el dinero para comprar un boleto hasta aquí, hasta Buenos Aires”, comentó Guarinam.