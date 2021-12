Camionero condenado a 110 años de cárcel recoge millones de firmas para conmutar su sentencia

Un camionero de origen cubano, identificado como Rogel Aguilera-Mederos, de 26 años, fue sentenciado a 110 años de cárcel por un accidente que provocó en abril de 2019 en Colorado, Estados Unidos. Él y su familia consiguieron en línea 2,1 millones de firmas para pedir que reduzcan o anulen la decisión judicial.

El conductor se estrelló contra una fila de carros que estaba detenida en la carretera I-70 de Colorado, provocando un choque múltiple y un incendio que destruyó varios vehículos. Cuatro personas fallecieron y diez más resultaron heridas.

“Todos los días de mi vida me he preguntado yo por qué me dejó vivo, yo cambiaría mi vida por la de los cuatro”, afirmó el camionero en una entrevista que le concedió a Telemundo.

Durante el juicio, entre lágrimas, el joven le dijo al juez que “fue un terrible accidente, lo sé, me hago responsable, pero no fue intencional. No estaba bajo el efecto de drogas o alcohol, estaba trabajando y perdí los frenos”.

Sin embargo, la Policía afirma que el camionero manejaba de forma imprudente y con exceso de velocidad, pues iba a 85 millas por hora, cuando el límite en esa vía era de 45.

El joven ha insistido que se quedó sin frenos.

“Si tuviera la facultad, no sería mi sentencia”, señaló el juez, que manifestó que no tenía otra opción que imponerle 110 años de cárcel al camionero bajo las leyes de Colorado.