Camionetas con explosivos causaron la muerte de por lo menos 43 soldados en Afganistán

Talibanes se atribuyeron el ataque que, según el Ministerio de Defensa, destruyó una base del Ejército.

Según el Ministerio de Defensa "había más de 60 soldados en la base, 43 murieron, 9 resultaron heridos y 6 están dados por desaparecidos. Diez asaltantes murieron".

Un responsable provincial habló sin embargo de un balance de "50 muertos y 20 heridos".

Una fuente local que requirió el anonimato consideró que los asaltantes pudieron beneficiarse de complicidades en el interior de esta base, modesta y alejada. Las sospechas se centran naturalmente en los "seis desaparecidos".

El ataque se produjo la madrugada del jueves a las 02H50 (22h20 GMT), cuando un grupo de insurgentes atacó la base de Shashmo en el distrito de Maiwand, según el Ministerio.

Uno o varios Humvees (vehículos militares ligeros, ndlr) con explosivos fueron usados para lanzar al ataque. "No queda nada de la base militar, que fue totalmente incendiada", dijo el portavoz del Ministerio, el general Dawlat Waziri.

En un mensaje a la prensa, los talibanes reivindicaron la operación, y afirmaron haber utilizado "dos Humvees" en el ataque, en el que "60 soldados (presentes) murieron".

"Los últimos ataques suponen un claro mensaje a Estados Unidos y al gobierno de Kabul, que no nos atemorizan con su llamada nueva estrategia" aseguró su portavoz en el sur, Qari Yusuf Ahmadi. "Vamos a continuar" amenazó.

El Ejército estadounidense, que cuenta con unos 11.000 hombres en Afganistán, anunció el refuerzo de al menos 3.000 soldados suplementarios.

Las fuerzas estadounidenses en Kabul aseguraron haber llevado a cabo el jueves "un bombardeo aéreo durante una operación en el distrito de Maiwand, bajo el mando de las autoridades antiterroristas".

El portavoz no precisó si la operación se produjo antes o después del ataque de los talibanes.

Humvee robados

Según una fuerza de seguridad "un solo Humvee, robado al Ejército" había sido utilizado, y explotó a la entrada de la base.

Esta fuente indicó que los talibanes habían "amenazado" varias veces esta base.

Este es el tercer ataque reivindicado por los talibanes en 48 horas. Eleva el balance oficial de las víctimas a más de 120 muertos y 250 heridos desde el martes, en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad.

Cada vez, los talibanes han recurrido a uno o varios Humvee repletos de explosivos, robados a las fuerzas de seguridad, y que hicieron estallar para abrirse paso o destruir su objetivo.

Paralelamente, se acusa a los insurgentes de haber llevado a cabo este jueves al alba otro ataque en un distrito de Ghazni, al sur de Kabul, causando la muerte a dos policías que se hallaban en una comisaría, que ya fue objeto de otro ataque, el martes, según el jefe de la policía provincial de Ghazni, Mohamad Zaman.

Al menos 25 personas habían muerto el martes en este primer ataque. Ese mismo día otro ataque contra un complejo policial en Gardez (sudeste) dejó más de 60 muertos.