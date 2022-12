Canadá acusa al CNE de Venezuela de no ser independiente y Maduro responde

¡Qué me interesa Canadá!, respondió el presidente al tiempo que llamaba al embajador en ese país a consultas.

Este martes Montreal acusó al Consejo Electoral venezolano de ser una institución sin independencia y totalmente de acuerdo a los deseos del gobierno. El presidente Nicolás Maduro reaccionó.

“Ahí sale el gobierno de Canadá, a decir que no reconocen las elecciones del domingo (…) ¡Qué me interesa Canadá! ¡Gobierno insolente y estúpido de Canadá! Si al gobierno de Canadá no le importa Venezuela, váyanse de aquí (sic)", expresó.

Por eso, el gobierno de Venezuela llamó a consultas a su embajador en ese país, Wilmer Barrientos, según informó en Twitter el canciller Jorge Arreaza.

La petición del presidente Santos de pedir elecciones generales y un nuevo CNE, también recibió respuesta de Maduro.

“Si me sacan del cargo por colombiano, me inscribo como candidato en Colombia para ganarle a Santos. Si yo me inscribo como candidato en Colombia saco 80 por ciento (de los votos). Santos si saca 20 por ciento es mucho", dijo.

El grupo de Lima también emitió un comunicado en el que consideró urgente realizar una auditoría independiente de los resultados, que según la dirigente opositora María Corina Machado no pueden ser creíbles.

"Un régimen que tiene más de 80 % de rechazo de la población venezolana no puede obtener el 80 % de las gobernaciones. Nadie se lo cree, nadie. Esta semana la Asamblea Nacional debe reunirse ya y designar un Consejo Nacional Electoral.

Machado quien no participó en las elecciones, criticó a los partidos de la MUD que fueron a unas elecciones que según ella no ofrecían garantías.