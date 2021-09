Canal infantil de BBC contrata a su primer presentador con síndrome Down

Actor, bailarín y embajador de la organización benéfica para discapacitados Mencap, George Webster es el nuevo presentador del programa 'CBeebies House', del canal CBeebies de la BBC, dirigido a menores de siete años. En dicho programa conducirá segmentos y enlaces entre programas de MediaCityUk de Salford.

El anuncio se hizo oficial el lunes 20 de septiembre y rápidamente este joven con síndrome de Down, agradeció a todas las personas que lo apoyan por tan significante hecho.

En un video publicado en las redes sociales, dijo: "Me siento tan orgulloso y me siento tan emocionado de comenzar", y agregó que estaba ansioso por cocinar y bailar en su nuevo rol. Webster apareció anteriormente en un en un video Bitesize de la BBC sobre conceptos erróneos sobre la condición genética, abordando todos los temas relacionados al síndrome Down.

Muchos padres de niños con discapacidades agradecen y se alegran sobre este nuevo anuncio que contribuye a un espacio más inclusivo para los niños. La actriz Sally Phillips, que tiene un hijo con síndrome de Down, escribió: “Oh, CBeebies, no podría amarte más. ¡Esto significa mucho para nosotros y George, es asombroso!”.

Estas reacciones sorprendieron a la compañía, puesto que anteriormente hace 12 años atrás, la entonces presentadora de CBeebies, Cerrie Burnell, nacida sin la parte inferior del brazo derecho provocó un aluvión de quejas y críticas para el canal en 2009.

Publicidad

Lea también: