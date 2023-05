Canciller de Ucrania pide apoyo a Latinoamérica: “La neutralidad no es la respuesta”

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytró Kuleba, reveló que se encuentra planeando una cumbre con países de América Latina con el objetivo de generar ideas que permitan dar fin a la invasión rusa en sus territorios. Asimismo, sostuvo que su gobierno pretende reforzar la cooperación política y económica con esta región.



De acuerdo con el canciller, Ucrania respeta a los países latinoamericanos y por este motivo pretende mantener un diálogo activo y productivo para abordar conjuntamente algunos temas de la agenda mundial. Si bien aseguró que todavía no hay una fecha y lugar determinados para que se lleve a cabo la cumbre, desde el gobierno de su país se han ido adelantando diálogos con líderes de América Latina para reforzar alianzas.

En una conversación realizada el 20 de abril de 2023, por medio de una videollamada entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y los diputados mexicanos, el mandatario pidió apoyo para su país, invitando al gobierno de México a respaldar su plan para el fin del conflicto, que incluye el retiro de las tropas rusas de su territorio.

En respuesta, México condenó la invasión rusa y reiteró su apoyo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a brindar ayuda militar a Ucrania, asegurando que el diálogo era la forma en la que se debía alcanzar la paz. Asimismo, no optó por imponer sanciones a Rusia.

La posición del país latinoamericano fue tomada como neutral, sin embargo, Kuleba se mostró inconforme: “Creemos que la neutralidad no es la respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania. Se puede ser neutral cuando hay una imagen clara a la vista, pero este no es el caso porque se trata de una agresión. Rusia atacó y Ucrania ejerce su derecho a la autodefensa, de acuerdo con la carta de la ONU, por lo tanto, no se puede aplicar la neutralidad en esta situación”.

En cuanto al apoyo que el gobierno ucraniano busca en los países de América Latina, Kuleba menciona que debe ser de carácter práctico, en proyectos comerciales y de inversión mutuamente beneficiosos, adicional al que ya han mostrado algunos países al firmar a favor de las resoluciones de Ucrania, expuestas en la Asamblea General de la ONU.

El canciller hizo una invitación a Latinoamérica a recordar su gran historia de lucha por la independencia y la libertad, que es por lo que Ucrania se encuentra peleando en este momento, y señaló que la elección de no enviar armas a su país para combatir es una decisión política que se puede cambiar, aunque respetan las restricciones legales de cada gobierno.

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que el objetivo principal para cualquier plan que apunte a terminar la guerra debe ser restaurar la paz en Ucrania, dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas, sin hacer ninguna concesión territorial: “Cualquier plan basado en la idea de que Ucrania debe ceder sus territorios a cambio del fin de la guerra es defectuoso, está condenado y no funciona”.

Finalmente, aseveró que el conflicto no debe congelarse porque eso no termina la guerra sino que la retrasa, por lo que hizo una invitación a aquellos que respaldan la paz para “continuar con sus esfuerzos”.

Por ahora, el canciller Dmytró Kuleba se prepara para una gira diplomática en los diferentes países de la región con el fin de fortalecer las relaciones con América Latina.