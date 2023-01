Canciller dice que Colombia no abrirá embajada en Palestina

En su visita a EE. UU., Carlos Holmes Trujillo reiteró que no hay marcha atrás en el reconocimiento del Estado pero tampoco “se avanzará”.

En el marco de un evento en el diálogo interamericano de Washington, dio detalles sobre la estrategia a seguir.

“No hay reversa, pero tampoco avanzaremos. No existe el precedente en Colombia de desconocer un Estado, pero no vamos a abrir una embajada; tenemos que fortalecer aún más nuestra relación con Israel”, señaló el funcionario.

La decisión tomada en los últimos días del gobierno Santos marcó un quiebre con la política de uno de los principales aliados de Colombia, Estados Unidos, que en mayo inauguró su embajada en Jerusalén y que, según fuentes en Washington, se trató en las reuniones del canciller con la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

También se trató la crisis desatada por el éxodo de venezolanos en la región. Esta semana, se anunció la creación de un grupo técnico de la OEA para viajar a las zonas fronterizas, con el objetivo de establecer los mecanismos de cooperación a fin de abordar el flujo de inmigrantes. El secretario general, Luis Almagro, encabezará la delegación.

“Tendrá que visitar todos los países, hemos recibido la invitación de Colombia, le gradecemos muy especialmente, para visitar el país la próxima semana y va a ser la primera acción”, explicó Almagro sobre el grupo.

El canciller Trujillo dijo que espera fijar una fecha con la administración Trump para enviar una delegación para renegociar algunos de los compromisos del gobierno Santos para ascender a la OCDE, que generan preocupación por el impacto que puedan tener en Colombia.

Vea el especial sobre los venezolanos errantes en Colombia

“No lo esperábamos, pero los colombianos nos han tratado bien”: venezolano errante