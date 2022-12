Canciller venezolano llama asesino a secretario de Estado de EE. UU.

Jaua, además, responsabilizó a Kerry de la violencia en ese país. "Es el principal alentador de la violencia" en Venezuela y le llamó "asesino del pueblo venezolano".

"No vamos a bajar el tono, lo denunciamos a usted como asesino del pueblo venezolano, señor Kerry, no le vamos a bajar el tono a ningún imperio hasta tanto ustedes no le ordenen a sus lacayos en Venezuela cesar la violencia contra el pueblo", dijo Jaua de forma encendida en un acto de homenaje al fallecido Hugo Chávez.

La Alianza Bolivariana (ALBA) también rechazó "enérgicamente" las advertencias del secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, de que su país se reserva la opción de imponer sanciones a Venezuela o invocar la Carta Democrática de la OEA y le pidió que respete la declaración ya hecha por el mecanismo interamericano.

"Rechazamos enérgicamente las recientes declaraciones injerencistas de (...) John Kerry, respecto a que su país se reservaría la opción de imponer sanciones unilaterales a la hermana República Bolivariana de Venezuela o la invocación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA", indica la ALBA en un comunicado.

Agrega que esas "pretensiones no se corresponden con el derecho internacional ni con la realidad venezolana".

Kerry indicó el miércoles que Estados Unidos está preparado "si es necesario, para invocar la Carta Democrática Interamericana" en la Organización de Estados Americanos (OEA) y a implicarse "de varias formas, con sanciones o de otra forma", aunque puntualizó que la economía en Venezuela "ya es bastante frágil".

La ALBA exhorta a Estados Unidos a "respetar" la Declaración de Solidaridad y Respaldo a la Institucionalidad Democrática, al Diálogo y la Paz en Venezuela, aprobada por el Consejo Permanente de la OEA el 7 marzo y a evitar "realizar declaraciones que en nada contribuyen a fomentar el clima de diálogo".

El mecanismo impulsado por Venezuela y Cuba destacó que ese diálogo "se ha venido cimentando en Venezuela", tras la convocatoria hecha por el presidente Nicolás Maduro a una Conferencia Nacional por la Paz "que tiene por objeto promover el diálogo franco y genuino entre todos los sectores políticos".

"Iniciativa que hoy cuenta además, con el acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)", agregó.

Los países de la ALBA reiteran su solidaridad con Venezuela y renuevan su "compromiso en apoyar los esfuerzos realizados por el Gobierno Bolivariano para alcanzar la paz y la concordia nacional, a través de un genuino proceso de diálogo político".

La OEA aprobó el pasado día 7 por amplia mayoría llamar a la continuación del "diálogo nacional" en Venezuela, una fórmula que satisfizo a Caracas y decepcionó a EE.UU., Panamá y Canadá, que lo interpretaron como una abierta validación de la respuesta del Gobierno de Maduro a la crisis en el país.

Venezuela vive una ola de protestas desde hace más de un mes contra el Gobierno de Maduro que se han cobrado hasta el momento 28 muertos, centenares de heridos y más de un millar de detenidos, en su mayor parte liberados con medidas sustitutivas de prisión.