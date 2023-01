Cancillería anuncia que evacuará a los 14 colombianos que están en Wuhan

Serán sacados de la zona y puestos en cuarentena; una vez se haya confirmado que no tienen el coronavirus podrán viajar al país.

El próximo miércoles saldrá el primer grupo de siete colombianos y luego se coordinará la salida de los otros siete.

Este es el comunicado oficial de la Cancillería:

“Frente a la situación de cuarentena que se presenta en la ciudad china de Wuhan, el Ministerio de Relaciones Exteriores apoyará a los 14 colombianos que expresaron su deseo de ser evacuados. Asimismo, la Cancillería apoyará a todos los connacionales que decidan hacerlo.

La primera etapa de apoyo será por vía terrestre, que correrá por cuenta del Gobierno colombiano, con el desplazamiento a una provincia vecina que no está cerrada por la cuarentena generada por la presencia del novel coronavirus.

Con las autoridades de la zona de traslado se tiene acordada una cuarentena de 2 semanas para el grupo de colombianos. Durante ese período ya se tienen hoteles definidos, también pagados por el Estado colombiano, y revisiones médicas que correrán por cuenta del Gobierno chino. Al terminar la cuarentena, y si están bien, podrán viajar al lugar de su preferencia.

Entendiendo que varios de ellos quieran regresar a Colombia, se ha establecido una segunda etapa donde, si pueden viajar, se les ayudaría con tiquetes aéreos hasta Colombia.

De los mencionados 14 connacionales, las primeras 7 personas saldrán de Wuhan el próximo miércoles 5 de febrero, en un plan compartido con los gobiernos de El Salvador y Costa Rica, que también evacuarán a algunos de sus nacionales.

En el caso de los colombianos, esos fueron los cupos que se lograron conseguir porque es muy difícil encontrar vehículos y conductores que quieran entrar a esa zona por el riesgo que tienen y porque al final deben someterse a la misma cuarentena.

Posteriormente, se revisarán los casos de las personas que queden por salir de Wuhan, para conseguirles transporte.

El Ministerio de Relaciones Exteriores seguirá atento a las necesidades de los colombianos en Wuhan y las ciudades vecinas, sometidas cuarentena, para atenderlos de manera diligente”.