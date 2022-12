Candidata a diputada en Brasil ofrece disculpas por desear la muerte de Zúñiga

La candidata reaccionó negativamente luego de que el futbolista colombiano Camilo Zúñiga lesionara al brasilero Neymar, causándole una fractura en una vértebra, durante el encuentro de los cuartos de final del Mundial que sus selecciones jugaron el pasado viernes.

Stern expresó: "Ojalá Camilo Zúñiga corra con la misma suerte de Andrés Escobar, con la diferencia de que este era inocente", según informó Blu Radio.

Poco después, tuvo que disculparse: "Quiero reiterar mis disculpas a @camilozuniga18 y a todos los habitantes de la República de Colombia... no quiero ningún daño a @camilozuniga18 ni a ninguna otra persona. Fue el enojo del momento que me ha impulsado a escribir algo reprobable. Si el jugador colombiano cometió un error, que se castigue en deporte. No apruebo ningún mensaje de odio contra él y su familia".





La Cancillería colombiana, por su parte, envió una alerta a las autoridades italianas, país donde juega Zúñiga, por las amenazas que se han suscitado en su contra.

Entre tanto, la comisión de disciplina de la FIFA anunció que no puede intervenir para sancionar al jugador colombiano.